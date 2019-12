Ronni Le Tekrø de Tnt veut collaborer avec Tony Harnell sur la page / Album Style Plant

TNT's Ronni Le Tekrø a été interviewé pour l'épisode 6 du "80's Glam Metalcast". On lui a demandé s'il était toujours en bons termes avec l'ancien chanteur du groupe Tony Harnell, le guitariste a dit (entendre l'audio ci-dessous): "Certainement. Nous parlons régulièrement et nous discutons même de faire une sorte de Page/Plante album, un Harnell/Le Tekrø album, qui pourrait peut-être conduire à quelque chose dans le futur. Mais je pense que moi et Tony Harnell – Je ne parle pas en son nom, mais en mon nom – nous avons besoin d'un terrain de jeu différent pour faire du hard rock plus étendu avec d'autres idées, alors que TNT est plus limité à un son (spécifique). Tu vois ce que je veux dire? Donc, nous sommes définitivement amis, et cela durera pour toujours. Nous ne nous détestons pas et nous ne l'avons jamais fait. Cela n'a jamais été le (cas). "

Harnellla plus récente scission avec TNT a eu lieu en octobre 2017, moins d'un an et demi après avoir rejoint le groupe. Il a décrit plus tard sa relation avec TNT dans un "Non filtré" interview comme "un très long mariage. Je suis ici (à New York), ils sont là (en Norvège) – ils sont de l'autre côté de l'étang très loin. C'est une situation très difficile à vivre sans avoir un très unifié organisation commerciale, et quoi que je fasse, je ne pouvais pas unifier la chose. Nous étions juste sur deux continents totalement séparés non seulement physiquement, mais mentalement, psychologiquement, nous étions aussi sur deux continents différents. "

Harnell a dit qu'il "voulait vraiment, vraiment" sa dernière collaboration avec TNT Faire du fitness. "À mon avis, ça allait être ça – nous allions rester ensemble jusqu'à ce que je n'ai plus envie de chanter", a-t-il dit. «J'allais faire d'autres choses et faire d'autres projets et ainsi de suite, mais mon objectif était que TNT serais mon groupe pendant encore au moins cinq ans, peut-être 10 ans ou autre, jusqu'à ce qu'il ait suivi son cours. C'était donc quelque chose d'inattendu. "

Harnell voulait aussi "préciser" qu'il "n'a pas démissionné" TNT à la fin de son dernier mandat avec le groupe. "Je n'ai vraiment pas quitté le groupe autant de fois que d'autres personnes l'ont dit et la presse aussi", a-t-il expliqué. «La plupart du temps, ça a été soit une séparation mutuelle, soit une pause. Nous avons pris plusieurs pauses dont nous n'avons même pas parlé – nous n'avons tout simplement pas enregistré ou travaillé (ensemble) pendant quelques années, puis J'ai juste recommencé à travailler. La seule fois où j'ai légitimement quitté le groupe, c'était en 2006. Et puis (la dernière scission) était juste une sorte de "ça ne marche pas." C'était une sorte de chose réciproque. Cela fonctionnait très bien sur scène – en fait, certains des meilleurs spectacles que nous ayons jamais faits étaient (en 2017). Et j'étais vraiment très heureux. En août (2017), je pensais nous avons fait quelques-uns des meilleurs spectacles que nous ayons jamais faits, et en même temps, nous ne pouvions pas rassembler les affaires. Et à notre âge, l'entreprise doit vraiment être organisée. "

Le chanteur a ensuite suggéré que certaines des personnes étroitement associées à TNT étaient à blâmer pour sa dernière sortie du groupe. "Il y a des gens qui sont peut-être souvent bien intentionnés, mais malheureusement, il y avait des gens autour du groupe qui, au lieu d'essayer de rassembler les personnages principaux du groupe, ils étaient plus … peut-être par inadvertance – je ne pense pas ils essayaient délibérément de le faire – mais ils ont finalement creusé un fossé entre les deux membres les plus importants du groupe, et c'est finalement la chose qui, à mon avis, a provoqué l'effondrement de cette dernière chose ", a-t-il déclaré.

Harnell a ajouté qu'il était conscient du fait qu'il était blâmé par de nombreux TNT fans pour son dernier départ du groupe. "Je ne lis pas Blabbermouth – Non, "dit-il." Je veux dire, j'ai lu les histoires, mais je ne lis pas les commentaires sous les histoires, parce que celles-ci sont dangereuses à lire. Mais je sais juste en jetant un œil à ma page et en devant supprimer quelques éléments ici et là, et plus TNT page, puis entendre de quelques amis certaines choses que les gens disaient des choses pas si gentilles. Mais honnêtement, à la fin de la journée, je ne leur en veux pas vraiment, car ils ne savent pas. Ils n'étaient pas là, et tout ce qu'ils entendent est de seconde main ou de troisième main (information). "

En novembre 2017, TNT recruté Baol Bardot Bulsara en tant que nouveau chanteur du groupe. Le chanteur espagnol a fait ses débuts en direct avec TNT à l'Oslo Spektrum d'Oslo, en Norvège, où le groupe a joué le rôle de soutien à la SCORPIONS.



