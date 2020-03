Ronnie James Dio: “ Beaucoup de chansons inachevées ” pourraient enfin voir le jour

Wendy Dio, épouse et gestionnaire de longue date de Ronnie James Dio, a confirmé qu’il y avait “beaucoup de chansons inachevées” du légendaire chanteur de heavy metal qui pourraient éventuellement voir le jour.

Ronnie James Dio, surtout connu pour son travail avec SABBAT NOIR, ARC EN CIEL et DIO, est décédée d’un cancer de l’estomac il y a 10 ans à l’âge de 67 ans.

Lors d’une toute nouvelle interview avec l’Australien Heavy, Wendy a été demandé si elle tombe jamais sur un inédit Dio des documents dans les coffres qu’elle pensait auparavant perdus ou qu’elle a pu retrouver. Elle a répondu (entendre l’audio ci-dessous): “Oh, ouais. Je le trouve tout le temps. Chaque fois que je vais au stockage – c’est dans un stockage à température contrôlée. Tout est étiqueté et tout, mais je trouve des choses tout le temps “Oh, regardez ça. C’est vraiment bien. Oh, oui. C’est merveilleux.” Et il y a beaucoup de chansons inachevées que nous pourrons à l’avenir trouver comment les sortir. Mais ça doit être parfait, ça doit être la façon Ronnie le voudrait. Je ne veux pas inonder le marché avec juste un tas de vieilles conneries. Je suis très particulier à propos de ce que nous trouvons, puis avoir quelqu’un avec des oreilles professionnelles, comme[[Dioingénieur d’enregistrement de longue date] Wyn Davis, écoutez-le pour vous assurer que tout va bien avant de mettre quoi que ce soit. “

Comme indiqué précédemment, Wendy travaille avec le légendaire journaliste rock Mick Wall sur Ronnie‘autobiographie tant attendue, prévue en 2021. Le livre a été écrit aux trois quarts avant la mort du chanteur et devait initialement être publié il y a plusieurs années via Livres MTV.

Également prévu en 2021, un documentaire qui couvrira Diola carrière de ses premiers jours avec ELFE à son projet final, PARADIS ENFER. C’est le premier documentaire sur Dio être pleinement autorisé par la succession de l’artiste. BMG est à la fois financier et producteur exécutif du film, avec tous les droits disponibles dans le monde entier.

Ronnie James Dio est décédé d’un cancer de l’estomac le 16 mai 2010 à l’âge de 67 ans. Quelques mois après sa mort, Livres MTV a annoncé son intention de publier ses mémoires, qui à l’époque allaient être appelés “Arc-en-ciel dans le noir: l’autobiographie de Ronnie James Dio”.

Dio était reconnu dans le monde entier comme l’un des chanteurs les plus grands et les plus influents de l’histoire du heavy metal. Le chanteur, qui enregistrait et tournait avec SABBAT NOIR ramification PARADIS ENFER avant sa maladie, a été diagnostiqué d’un cancer de l’estomac à la fin de 2009. Il a subi une chimiothérapie et a fait ce qui est maintenant sa dernière apparition publique en avril 2010 au Revolver Golden Gods Awards à Los Angeles.



