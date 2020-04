Ronnie James Dio ‘Stand Up And Shout Cancer Fund’ Gala de remise des prix du 10e anniversaire et concert en direct: Replay vidéo

le Fonds Ronnie James Dio Stand Up And Shout Cancer, fondée en mémoire de la légende de la musique rock tardive, a commémoré le 10e anniversaire de son décès et la formation de l’association caritative Gala des prix commémoratifs du 10e anniversaire tenue le 20 février à l’Avalon Hollywood. Animé par une personnalité de la radio et de la télévision Eddie Trunk, l’organisation a reconnu des lauréats dans huit catégories – chacune nommée d’après des chansons écrites par Ronnie James Dio – qui ont joué un rôle dans Diohéritage ou celui de l’organisme de bienfaisance.

Une rediffusion vidéo de l’événement est disponible ci-dessous.

Le divertissement en direct a été fourni par Ronnie James Diogroupe live DIO, avec des chanteurs Tim “Ripper” Owens et Oni Loganet les membres du groupe Simon Wright, Craig Goldy, Scott Warren et Bjorn Englen, et mis en valeur par le chant et les visuels de Ronnie James Dio. Comédien de Los Angeles Brian Posehn, en plus de ses fonctions comiques, a interprété une chanson de son prochain “Papy Metal” album accompagné de Scott Ian (ANTHRAX) et Joey Vera (SAINT ARMÉ, AVERTISSEMENT CONCERNANT LES FATES), tandis que les rockers locaux SADIE & THE TRIBE a ouvert les festivités avec son set.

Magicien Danny Magic a démontré des tours de cartes au cours de l’heure du cocktail et a vendu aux enchères des forfaits spéciaux au Magic Castle à Hollywood pour Fonds Dio Cancer.

Sebastian Bach a présenté le Prix ​​Master Of The Moon à BMG cadres Jeff Christian, directeur, catalogue; vice-président directeur Michael Kachko; Thomas Scherer, vice-président directeur, répertoire et marketing L.A., services mondiaux de rédaction et Chine; et Kathy Rivkin Daum, réalisateur senior, films.

Jeff Pilson (ÉTRANGER, DIO) a présenté le Prix ​​Magica à Wyn Davis, Ronnie James DioIngénieur du son de longue date et propriétaire de Studios d’enregistrement Total Access.

RIOT CALMEc’est Frankie Banali a présenté le Prix ​​Rainbow In The Dark au propriétaire du Rainbow Bar & Grill et du Whisky A Go Go Mikael Maglieri.

Glenn Hughes (VIOLET FONCÉ, COMMUNION DU PAYS NOIR, LES MORTS QUOTIDIENS) a présenté le Prix ​​Sacré-Cœur à Dr. David Wong, professeur et doyen associé pour la recherche, UCLA School Of Dentistry, et directeur du UCLA Center for Oral / Head & Neck Oncology Research (COOR) pour son travail dans le développement d’un test de salive non invasif pour la détection précoce du cancer, qui a été soutenu par le Fonds Dio Cancer.

Fred Coury de CENDRILLON a présenté le Killing The Dragon Award à Laura Heatherly, PDG de la T.J. Fondation Martell, qui se consacre au financement de recherches médicales innovantes axées sur la recherche de traitements et de remèdes contre le cancer, la leucémie et le sida.

Doug Aldrich (SERPENT BLANC, LES MORTS QUOTIDIENS, DIO) a présenté le Prix ​​Holy Diver à Rhino Entertainment/Warner Music Group cadres Mark Pinkus, Président, Rhino Entertainment & Catalogue américain; Jason Elzy, vice-président, communications et marketing, Rhino Entertainment; Brian Dodd, manager, gestion globale des marques d’artistes, Rhino Entertainment; et Jason Day, vice-président, A&R, Rhino Entertainment.

Robbie Crane de BLACK STAR RIDERS a présenté le Prix ​​King Of Rock ‘N Roll à Barry Drinkwater, président exécutif, Global Merchandise Services Ltd.

Cadre de l’industrie musicale Ahmet Zappa a présenté le Prix ​​Stand Up And Shout à Jeff Pezzuti, PDG de Eyellusion, créateurs du “Dio revient!” hologramme.

Un prix spécial a été remis par Terry Ilous (GRAND BLANC, XYZ) à Oliver Shokouh, propriétaire de Harley Davidson Glendale, en reconnaissance de son soutien continu et de son dévouement à la “Ride For Ronnie” balade à moto et concert, maintenant dans sa sixième année. Elle aura lieu le dimanche 17 mai.

Banali s’est adressé à la foule dans un discours passionné, révélant qu’il avait reporté son dernier traitement de chimiothérapie dans sa propre bataille contre le cancer du pancréas de stade IV afin d’assister au gala.

Quelque 300 participants VIP, dont Geezer Butler de SABBAT NOIR et sa femme / manager Gloria Butler, nouvellement installé Disques Metal Blade Président Tracy Vera, Tommy Lee de MOTLEY CRUE, Ricky Warwick (BLACK STAR RIDERS), John Bush (ANTHRAX, SAINT ARMÉ), Marty O’Brien (LITA FORD) et Rita Haney, qui a révélé son propre diagnostic récent de cancer dans une interview, a eu droit à un dîner gastronomique avec des accords mets et vins de luxe Fonds Dio Cancer sacs-cadeaux de marque. Une importante vente aux enchères silencieuse et une tombola comprenant des articles inhabituels et des souvenirs de divertissement ont créé des enchères frénétiques et généré des revenus supplémentaires. Parmi les plus populaires, le safari photo de luxe sud-africain tout compris de six nuits pour deux dans les cinq étoiles Ezulwini Safari Lodges dans le parc national du Grand Kruger, la cabine avec vue sur l’océan pour l’année prochaine Monsters Of Rock croisière de Fort Lauderdale, en Floride, le séjour de trois nuits au magnifique Grand View Manor de deux acres niché au milieu des orangeraies à l’extérieur de la vieille ville pittoresque d’Ojai, 10 heures d’enregistrement en studio pour enregistrer, mixer et maîtriser une démo à Wyn Davisc’est Total Access Studio, une guitare basse avec un portrait peint à la main de Geezer Butler et la montre Rolex Datejust vintage unique en son genre et cloutée de diamants des années 1960, surnommée la montre Dio’s Sacred Heart, créée spécialement pour le Gala du Fonds Dio Cancer par www.darktriumph.com.

le Fonds Ronnie James Dio Stand Up And Shout Cancer a été fondée en mémoire du légendaire chanteur de rock Ronnie James Dio, qui a perdu la vie à cause d’un cancer de l’estomac en 2010. Une organisation caritative 501 (c) (3) financée par le secteur privé et dédiée à la prévention du cancer, à la recherche et à l’éducation, la Fonds Ronnie James Dio Stand Up And Shout Cancer a déjà amassé plus de 2 millions de dollars au cours de sa courte histoire. L’argent recueilli a été consacré aux travaux de recherche sur le cancer du T.J. Fondation Martell for Cancer, AIDS and Leukemia Research, l’unité de recherche sur le cancer gastrique du M.D. Anderson Cancer Center à Houston, où Ronnie a été traité pour un cancer gastrique au cours des six derniers mois de sa vie, et d’autres projets de recherche sur le cancer. Depuis 2016, le Fonds Dio Cancer a également engagé des fonds pour soutenir la recherche Dr. David Wong et son équipe à l’École de médecine dentaire de l’UCLA pour développer un test de salive simple et non invasif pour la détection précoce du cancer, qui est conforme à la Fondsmission de prévention du cancer, de recherche et d’éducation.



