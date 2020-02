Ronnie Wood annonce des spectacles hommage à Chuck Berry avec Ben Waters

Rolling Stone Ronnie Wood a annoncé le mois prochain deux concerts londoniens intimes avec le pianiste Ben Waters et son groupe, pour célébrer la musique et l’héritage de Chuck Berry.

Les concerts auront lieu à Under The Bridge et suivront les spectacles hommage de Wood à Chuck ces derniers temps, y compris le concert de 2018, avec également Waters et la chanteuse Imelda May, sorti à la fin de l’année dernière sous la forme de l’album Mad Lad de Ronnie.

Wood a vu le spécialiste du boogie woogie Waters et son groupe pour la première fois il y a dix ans, et a immédiatement reconnu le potentiel de travailler ensemble. Ronnie faisait partie d’un line-up stellaire qui a invité sur l’album de Ben 2011 sur Eagle Rock, Boogie 4 Stu, dédié au road manager manqué des Rolling Stones Ian ‘Stu’ Stewart. L’album comprenait également tous ses camarades de groupe, Mick Jagger, Keith Richards et Charlie Watts, et l’ancien bassiste des Stones, Bill Wyman, ainsi que Jools Holland, P.J. Harvey, Dave Green et d’autres.

En novembre dernier, Wood et ses Wild Five, dont May, ont joué une série de dates dédiées à Berry lors de la tournée Mad Lad. Il y avait des spectacles à Kingston, dans le sud de Londres, Shepherd’s Bush Empire, Birmingham Symphony Hall et Manchester Opera House.

Les 6 000 concerts de Ben Waters

Under The Bridge était également le lieu où Waters s’est retiré de la tournée long-courrier l’année dernière. Il a joué plus de 6 000 concerts dans plus de 40 pays et a travaillé avec Rod Stewart, Ray Davies, David Gilmour et bien d’autres, dont la tenue de jazz avec Watts, l’ABC & D de Boogie Woogie.

Les spectacles à venir seront suivis d’un autre au Helix Theatre de Dublin, et mettront également en vedette les membres du groupe Waters, Dion ‘The Viking’ Egtved, qui joue avec le pianiste depuis 20 ans, et Dexter Hercules à la batterie. Le groupe de soutien à Londres sera le bluesman américain de longue date Kent DuChaine.

Les billets pour les spectacles sont en vente dès maintenant à Site Web de Ben Waters, au prix de 60 £, avec un forfait VIP spécial également disponible.