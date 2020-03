Ronnie Wood et Brian Wilson Dos en première au Tribeca Film Festival

Le calendrier annuel du Festival du film de Tribeca a été annoncé, qui aura lieu du 15 au 26 avril à New York. L’événement de cette année comprend un total de 115 films de 124 cinéastes de 33 pays différents. Les sélections de 2020 présentent certains des plus grands noms de la musique, notamment Ronnie Wood, Brian Wilson, Pharrell Williams, The Go-Go’s, Big Freedia et DMX. Les performances en direct suivront plusieurs des premières.

L’un des titres les plus attendus est Somebody Up There Likes Me, décrivant la carrière de 50 ans du guitariste Ronnie Wood, qui a joué dans Faces, le Jeff Beck Group et, plus célèbre, The Rolling Stones. Réalisé par Mike Figgis (Leaving Las Vegas), le film offre une contribution approfondie de Wood, ainsi que des entrevues avec Mick Jagger, Keith Richards et Rod Stewart, entre autres.

Une autre première importante est celle de Brian Wilson: Long Promised Road, qui offre un regard rare sur le chanteur des Beach Boys au cours des deux dernières décennies. Le portrait intime suit l’artiste solitaire et rédacteur en chef de Rolling Stone, Jason Fine, dans leur conversation, alors qu’ils circulent dans le Los Angeles natif de Wilson. Le film présente également des contributions d’une collection intergénérationnelle de têtes parlantes, dont Bruce Springsteen, Nick Jonas, Elton John, Jakob Dylan et Jim James.

La première est également Les Go-Go’s, qui documente le groupe pionnier de la nouvelle vague. Une représentation du groupe de Los Angeles aura lieu après la projection. N’essayez pas de comprendre: une année dans la vie du comte «DMX» Simmons suit le rappeur et acteur alors qu’il lutte pour relancer sa carrière après son incarcération. DMX devrait également se produire.

L’hydratation pénètre dans les coulisses du festival Something In The Water de Pharrell Williams et comprend des performances de Gwen Stefani, Jay Z, Dave Grohl et Snoop Dogg. Ricky Powell: The Individualist examine le photographe de la culture pop qui a capturé New York dans les années 80 et 90 et a ensuite tourné avec les Beastie Boys. Le film comprend des interviews de Powell, Chuck D, LL Cool J, Mike D et Natasha Lyonne, entre autres.

Sous-estimé se concentre sur les artistes féminines radicales qui ont eu du mal à franchir la barrière du genre dans le monde dominé par les hommes de l’EDM. La première du film, qui comprend des interviews d’Alison Wonderland, Tygapaw, Tokimonsta et Suzanne Ciani, sera suivie d’un set de Tokimonsta.

Le président de Rock & Roll, Jimmy Carter, met en évidence l’un des premiers mariages de politique et de culture populaire. À travers des images d’archives et des entretiens récents avec le 39e président, le film examine comment l’amour de Carter pour la musique – et ses relations avec des artistes populaires – l’a aidé à remporter les élections de 1976. Des représentations en direct de Willie Nelson, Nile Rogers et d’autres suivront la première du documentaire le 15 avril au Beacon Theatre.

Freedia Got A Gun, dans laquelle l’icône de rebond de la Nouvelle-Orléans enquête sur la relation complexe de sa ville natale avec la violence armée, est également sur le spectre politique, tandis que Serj Tankian de System of a Down explore la révolution politique de l’Arménie dans Truth To Power. La projection du film, qui comprend des interviews de Rick Rubin et Tom Morello, entre autres, sera suivie d’un concert de Tankian et du NYU Symphony Orchestra.

Pour les films complets, visitez le site officiel du Festival du film de Tribeca.