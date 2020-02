«Room For Improvement»: comment Drake a mis la barre pour lui-même

Tout le monde doit commencer quelque part, et la carrière légendaire de Drake a commencé le 14 février 2006, avec sa première mixtape, Room For Improvement, qui a commencé sa transformation de star adolescente en phénomène hip-hop.

Avant les nominations aux Grammy, les disques multi-platine et la découverte par Lil Wayne pour devenir l’un des artistes phares de Young Money, Canard était juste un rappeur underground de Toronto essayant de mettre en valeur son talent. Il utiliserait ses mixtapes et ses réseaux sociaux pour se catapulter dans la stratosphère.

Le prochain Prince frais

En 2006, Drake jouait dans le drame canadien pour adolescents Degrassi: The Next Generation, mais nourrissait de plus grandes aspirations. Décrivant son désir de passer à la musique, Drake a parlé de son nouveau projet avec The Biz en février 2006, en disant: «C’est un CD de mixage et je l’ai fait avec DJ Smallz qui fait la série Southern Smoke. Il a fait des mixtapes avec tout le monde. Lil Wayne, Young Jeezy, beaucoup de gens et il l’héberge pour moi. Cela s’appelle Room For Improvement. “

Sorti pendant l’ère d’or des mixtapes, vous pouvez entendre les influences de Kanye West, 9th Wonder et Little Brother sur les choix de production et les cadences de rimes du jeune Drake. Animé par DJ Smallz, un DJ de Floride, Room For Improvement a trouvé Drake se rebranding en tant que MC en hausse sur le point de devenir un acteur majeur du jeu. «Après avoir renversé la notion de street cred, le prochain Fresh Prince du hip-hop crache avec tout ce qu’il a. C’est du sang, de la sueur et des larmes – même si ce n’est que du sang de scène », a écrit Vibe en 2008.

Mettre Toronto sur la carte

Sans aucun doute, Room For Improvement est le portrait d’un jeune artiste développant toujours son style, recherchant la bonne formule et faisant de la musique ambitieuse et divertissante. Cherchant à mettre Toronto sur la carte, Drake a enrôlé Noah «40» Shebib, Boi-1da, Frank Dukes, Dan «DFS» Johnson, Amir et Soundtrakk pour la production, ce qui lui a donné une tapisserie émouvante avec laquelle travailler. Les titres les plus marquants incluent «Thrill Is Gone», Amir fournissant la production luxuriante sur laquelle Drake rappe, «Les rappeurs ont tendance à sourire» / Parce qu’ils nagent chez les femmes / La plupart d’entre eux cherchent des faveurs / Ils viennent dans des saveurs secrètes / C’est pourquoi j’envie Omar / Parce que je ne suis pas du tout proche de Malik et Deja / Et c’est de l’enseignement supérieur. » Ce que le jeune MC manquait d’expérience, il l’a compensé en toute confiance.

Sur ‘AM 2 PM’, Drake lisse des rimes sur un échantillon de Con Funk Shun une tempête calme le classique «Love’s Train», tandis que la bataille de Virginie, MC Nickelus F, offre une performance énergique. Ailleurs, le groove décontracté de «Special», avec Voyce, est un précurseur précoce du flux mélodique qui a aidé Drake à conquérir le hip-hop quelques années plus tard.

Découvrir sa voix

Malgré son titre auto-dépréciant, Room For Improvement était Drake à son plus faim, désireux de devenir une force dans le hip-hop. Pour sa première sortie, il a même obtenu des camées impressionnants, dont Trey Songz sur ‘About The Game (Remix)’, tout en glissant son propre remix de ‘Kick, Push’ de Lupe Fiasco deux mois avant la propre version de Lupe a été libéré.

Room For Improvement capture Drake comme un jeune phénomène en devenir, découvrant toujours sa voix et bricolant avec différentes formules artistiques qu’il maîtriserait plus tard. Les nouveaux fans de Drake peuvent être surpris par la nette différence entre les productions raffinées de Drake d’aujourd’hui et ce qui est sur Room For Improvement, mais bien que ses débuts soient bruts, il a toujours ces éclats de brillance qui caractérisent sa discographie – notamment la mélodique, une inspiration «dans mes sentiments» inspirée du R&B qui le rendra finalement célèbre. C’est un instantané du stade embryonnaire d’un artiste qui allait plus tard dominer le paysage musical pour les années à venir.

