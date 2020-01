Rory Gallagher Live Album Check Shirt Wizard Set For March Release

Dans la continuité du succès de 2019 BLUES , Chess / UMC est fier de lancer Check Shirt Wizard – Live In ‘77.

Cet ensemble de 20 chansons, inédit auparavant, est extrait de quatre spectacles (Londres, Brighton, Sheffield et Newcastle) lors d’une tournée au début de 1977 à travers le Royaume-Uni à l’appui du dernier album de Gallagher, Calling Card. Avec des versions live fantastiques de morceaux de cet album ainsi que des chansons de l’album 1975 Against The Grain et d’autres favoris en direct.

Check Shirt Wizard a été mixé à partir des bandes originales multi-pistes des archives Rory Gallagher, qui ont été enregistrées par les studios mobiles Rolling Stones et Jethro Tull et masterisées à Abbey Road.

Les albums les plus populaires de Rory Gallagher ont toujours été ses albums live, comme Live! En Europe, Irish Tour ’74 et Stage Struck. Il était un artiste qui a pris vie sur scène et cet album couvre une période live auparavant sans papiers. “Tout le concert a été enregistré sur le mobile Jethro Tull Maison Rouge, et d’où je me tenais, ce concert record dépasserait l’album classique” Live in Europe “. Et cela en dit long. “Brian Harrigan Melody Maker – 1977, Hammersmith Odeon, Londres.

La peinture de couverture de Check Shirt Wizard est réalisée par un jeune graffeur irlandais Vincent Zara qui a gravé l’image de Gallagher dans son pays d’origine.

S’il y a jamais eu un «musicien de musicien», cette distinction appartient certainement à Rory Gallagher. Reconnu pour ses performances live torrides et très respecté pour son dévouement à son métier, il est décédé en 1995, à seulement 47 ans, mais sa réputation n’a cessé de prospérer au cours des années qui ont suivi. En effet, certaines des figures les plus marquantes du rock, de Jimi Hendrix à Eric Clapton, Brian May de Queen à Johnny Marr des Smiths, l’ont cité comme une influence. Rory Gallagher reste une pierre de touche pour tous les héros de guitare potentiels du 21e siècle.

Check Shirt Wizard est sorti le 6 mars. Faites défiler vers le bas pour lire la liste complète des pistes et achetez-la ici.

Assistant chemise à carreaux: 2CD

“Do You Read Me” (Live From The Brighton Dome, 21 janvier 1977)

«Moonchild» (Live From The Brighton Dome, 21 janvier 1977)

«Acheté et vendu» (en direct de la mairie de Sheffield, 17 février 1977)

«Calling Card» (Live At The Hammersmith Odeon, 18 janvier 1977)

«Agent secret» (en direct de la mairie de Sheffield, 17 février 1977)

“Tattoo’d Lady” (Live From The Brighton Dome, 21 janvier 1977)

«A Million Miles Away» (Live at The Hammersmith Odeon, 18 janvier 1977)

“Je prends ce que je veux” (Live from Sheffield City Hall, 17 février 1977)

«Walk On Hot Coals» (Live At The Hammersmith Odeon, 18 janvier 1977)

«Out On The Western Plain» (Live from Sheffield City Hall, 17 février 1977)

«Barley & Grape Rag» (Live from Sheffield City Hall, 17 février 1977)

«Pistol Slapper Blues» (en direct de la mairie de Sheffield, 17 février 1977)

«Trop d’alcool» (Live At The Hammersmith Odeon, 18 janvier 1977)

«Going To My Hometown» (Live At The Hammersmith Odeon, 18 janvier 1977)

«Edged In Blue» (Live at Newcastle City Hall, 18 février 1977)

«Jack-Knife Beat» (Live At The Hammersmith Odeon, 18 janvier 1977)

«Souped-Up Ford» (Live From The Brighton Dome, 21 janvier 1977)

«Bullfrog Blues» (Live From The Brighton Dome, 21 janvier 1977)

«Used To Be» (Live à Newcastle City Hall, 18 février 1977)

«Country Mile» (Live à l’hôtel de ville de Newcastle, 18 février 1977)