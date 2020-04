Rosalía attend que Billie Eilish lui envoie une partie de la collaboration

Billie Eilish et Rosalía sont deux des plus grands artistes de la nouvelle génération. C’est indéniable et indéniable. Avec leur nouvelle approche de la musique, des millions de personnes qui aiment entendre de nouvelles choses sont tombées amoureuses. C’est pourquoi quand ils ont annoncé une collaboration pour faire une chanson ensemble, tout le monde est devenu fou.

Maintenant, avec du temps entre ses mains pour la mise en quarantaine, Rosalía a déclaré qu’elle serait terminée très bientôt.

S’adressant à Zane Lowe sur Apple Music Beats 1 un peu plus tôt dans la journée (14 avril), la chanteuse a révélé que la chanson “se rapprochait” de sa fin et qu’elle y avait travaillé pendant le blocus imposé par le coronavirus. “Depuis deux semaines, j’essaie de mettre fin à la collaboration avec Billie Eilish”, a expliqué Rosalía. “Je pense que ça se rapproche. Je pense que les arrangements… Je pense que j’ai terminé les arrangements hier ».

Elle a poursuivi: «J’ai l’impression que la production et la conception sonore sont presque terminées, j’ai donc juste besoin que Billie m’envoie les voix et les idées qu’elle veut ajouter parce que nous y sommes. Alors, Billie… j’espère que Billie m’enverra ses affaires. »

La chanteuse espagnole avait précédemment confirmé certains détails tels que le fait que la chanson soit à moitié en anglais, à moitié en espagnol. Il a également profité de l’occasion pour dire qu’il avait une grande amitié avec elle. Et le garçon est-il réciproque. Début 2019, Eilish a déclaré à Annie Mac de la BBC Radio 1 qu’elle avait travaillé avec Rosalia. “Il sait ce qu’il veut, c’est très rafraîchissant … J’ai pensé:” Wow, tu es la seule personne que j’ai jamais rencontrée qui soit vraiment comme ça. “” Eilish a ajouté: «C’était fou de travailler avec elle. [Ella es] la fille la plus sympathique, OMG. “