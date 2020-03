Rose Tattoo lance un clip pour ‘Nice Boys (Don’t Play Rock’ N ‘Roll)’ de l’album ‘Outlaws’

Légendes du hard rock australien TATOUAGE ROSE publiera “Hors-la-loi”, un réenregistrement de l’emblématique “Rock N Roll Outlaw” LP, le 6 mars.

Le clip officiel de la chanson “Nice Boys (ne jouez pas au rock’n’roll)”, pris à partir de “Hors-la-loi”, peut être vu ci-dessous.

En plus des classiques comme ceux mentionnés ci-dessus “Nice Boys (ne jouez pas au rock’n’roll)”, “Rock N ‘Roll Outlaw”, “Un des garçons” et “Bad Boy For Love”, qui ont gravé leur chemin dans le paysage musical au cours des 40 dernières années et plus, “Hors-la-loi” comprend trois morceaux bonus des tout premiers jours, des chansons qui ont été démo et qui n’ont jamais fait la coupe finale, celles qui sont des “chansons d’amour” “Rosetta”, écrit en 1975 par Angry Anderson et Ian Rilens, “Reine des Neiges” et “Sweet Love Rock and Roll”, écrit par Ian Rilens.

Voleur adorable Angry Anderson recruté les meilleurs de l’industrie pour diriger l’assaut sur celui-ci, comprenant le bassiste légendaire Mark Evans de AC DC célébrité, guitariste emblématique Bob Spencer, Dai Pritchard sur diapositive et Jackie Barnes sur des tambours.

“Pour moi, c’est d’une importance critique, cosmiquement importante, parce que cet album est tout au sujet de l’histoire, du patrimoine, de l’honneur et du respect,” En colère m’a dit. “Tout aussi important est le forgeage, l’embrassement et la signature officielle si vous le souhaitez, de cette histoire par CE groupe et de leur faire leur propre marque de révérence. Il s’agit vraiment d’honorer le passé et de respecter le présent.”

“Rock N ‘Roll Outlaw” a été initialement enregistré au célèbre Alberts studios, produits par la légendaire équipe Vanda & Young et, libéré par Albert, Records du répertoire fin 1978. TATOUAGE ROSESon premier album a été décrit comme “un monstre dangereux et imprévisible d’un disque dont la puissance n’a pratiquement pas diminué d’une once au cours des décennies depuis que cet album a cimenté les fondations du groupe pour les années à venir”.

Ajoutée Anderson: “L’univers a une profonde dette impayable envers les fondateurs de ce groupe Peter Wells et Ian Rilen aussi bien que Mick Cocks, Dallas ‘Digger’ Royal, Geordie Leach, Rockin ‘Robin Riley et Lobby Loyde. Paul DeMarco, Dai Pritchard et Steve King ont, bien sûr, honoré la flamme du temple plus récemment, mais l’album reconnaît également à juste titre la prévoyance et le soutien de Ted Albert, Fifa Riccobono, George Young et Harry Vanda qui a vu quelque chose dans ce groupe quand la plupart des autres maisons de disques appelaient les flics. “

“Hors-la-loi” sera publié par Cléopâtre Records sur toutes les plateformes numériques ainsi que sur CD et un pressage vinyle spécial en édition limitée dans votre choix de rouge ou d’argent.

TATOUAGE ROSE entreprendra sa première tournée aux États-Unis depuis 1982 en mai.



Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de “masquer” les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “interdit” ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “interdit” ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).