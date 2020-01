Ross The Boss sortira son album “Born Of Fire” en mars

On ne peut pas parler d’actes qui définissent le genre dans la scène métal sans mentionner un homme: Ross “Le Boss” Friedman a écrit l’histoire de la musique en tant que membre fondateur de MANOWAR et LES DICTATEURS. Son influence dans le heavy metal et le punk est encore perceptible à ce jour.

Depuis 2006, Ross a publié un métal épique traditionnel et brut qui évoque des souvenirs de la MANOWAR chefs-d’œuvre des années 1980 avec son propre style.

Échéance le 6 mars via AFM Records, “Born Of Fire” est le quatrième album de Friedman et son groupe, ROSS THE BOSS, qui n’arrive même pas deux ans après 2018 “Par Blood Sworn”.

Ross a été l’un des pionniers du punk rock et du heavy metal. Premier crash sur la scène avec LES DICTATEURS et avec des albums classiques comme ceux de 1975 “Go Girl Crazy!”, 1977 “Destinée manifeste” et 1978 “Frères de sang”, Ross a aidé à ouvrir la voie au punk rock (juste pour mettre tout cela en perspective, “Go Girl Crazy!” arrivé un an avant le RAMONES‘débuts, et deux ans avant LE CHOC‘le sable PISTOLETS DE SEXE‘débuts). Après avoir quitté le groupe, Ross puis co-formé l’un des meilleurs groupes de tous les temps du heavy metal, MANOWAR, qui a présenté un travail exceptionnel à six cordes sur des albums classiques comme celui de 1982 “Hymnes de bataille”, 1983 “Into Glory Ride” et 1984 “Salut à l’Angleterre”, parmi d’innombrables autres titres.

À la fin des années 80, Ross avait renoué avec son DICTATEURS coéquipiers dans ROYAUME SAUVAGE DU MANITOBA, qui a servi de pont entre son amour du punk et du métal, comme on l’a entendu lors des débuts populaires du groupe en 1990, “… Et vous?” Pendant le reste de la décennie, Ross a également joué avec des groupes tels que LES HELLACOPTERS et LES SPINATRAS, avant LES DICTATEURS réunis, ce qui a abouti à plusieurs nouvelles versions à partir de la fin des années 90 tout au long du début du 21e siècle. Aussi à cette époque, Ross a uni ses forces avec l’ancien de BLUE ÖYSTER CULT le batteur Albert Bouchard dans le groupe CHIRURGIENS DU CERVEAU.

Avec RossL’orientation principale de la musique métal à cette époque, deux autres projets ont été lancés – MARCHAND DE MORT et sa tenue solo, ROSS THE BOSS. Jusqu’ici, MARCHAND DE MORT (qui est composé de chanteur Sean Peck, guitaristes Stu Marshall, bassiste Mike Davis et batteur Steve Bolognese, en plus de Ross) a publié deux versions, “Warmaster” et “Terre sacrée”.

