Roy Orbison entre en scène en 1966

Toute évaluation des meilleurs et des plus mémorables singles sortis par Roy Orbison après sa gloire initiale sur l’étiquette Monument doit inclure ‘Breakin’ Up is Breakin ’My Heart.’ L’une de ses nombreuses collaborations d’écriture avec Bill Dees, le morceau uptempo entre au Billboard Hot 100 le 22 janvier 1966.

Sorti alors que «The Big O» entrait dans la foulée de son contrat relativement récent avec MGM Records, le morceau a été inclus dans son huitième album studio sorti simultanément The Orbison Way. Il en était de même du précédent single «Crawling Back», et toutes ces versions mettraient l’accent sur le public particulièrement durable que Roy maintenait au Royaume-Uni.

Orbison est resté un visiteur fréquent au Royaume-Uni tout au long de sa carrière, maintenant une popularité qui a été soulignée à nouveau fin 2017, quand A Love So Beautiful, avec le Royal Philharmonic Orchestra, est allé directement au n ° 2. Il a été suivi un an plus tard par un autre ensemble orchestral, Unchained Melodies, et les deux albums ont été certifiés or.

Au milieu des années 1960, ‘Crawling Back’ a atteint le n ° 19 là-bas, alors qu’il n’a atteint un sommet que n ° 46 aux États-Unis. L’Orbison Way passerait au n ° 11 sur la carte des albums là-bas, par opposition à un sommet n ° 128 aux États-Unis.

‘Breakin’ Up Is Breakin ’My Heart’ a atteint la liste des États-Unis au n ° 81 et a atteint un sommet n ° 31 là-bas. Au Royaume-Uni, et comme toujours sur le label londonien, il a de nouveau fait mieux, atteignant le n ° 22. Ce pic américain était un peu plus bas que celui prédit par Billboard dans leur critique du single. “Le compositeur-interprète a un numéro de rythme original passionnant chargé d’appel de danse”, a écrit le magazine, “qui va remonter le tableau pour remplacer son premier hit MGM” Crawling Back. “”

En mars, Orbison était de retour au Royaume-Uni pour prendre la tête de l’émission hebdomadaire de variétés d’ITV Sunday Night au London Palladium, juste avant de commencer une grande tournée. La première nuit a eu lieu au Finsbury Park Astoria à Londres, avec des invités dont les Walker Brothers et Lulu.

