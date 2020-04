Rüfüs Du Sol annule tous les événements à venir afin que les fans reçoivent des remboursements

En réponse à la controverse et aux critiques généralisées entourant les politiques de remboursement des plateformes de billetterie COVID-19, le groupe de danse australien Rüfüs Du Sol a choisi d’annuler – et non de reporter – chacun de ses spectacles à venir.

Bien qu’apparemment banale, la distinction entre «reporté» et «annulé» est importante pour ceux qui ont acheté des billets d’événement sur d’importantes plateformes de billetterie. Un éventail d’entreprises, dont Ticketmaster, n’offrent des remboursements que pour les spectacles «annulés». Ainsi, de nombreux détenteurs de billets se retrouvent coincés avec des laissez-passer pour des événements lointains auxquels ils ne peuvent ou ne veulent pas assister.

On ne sait pas par quelle (s) plateforme (s) de billetterie Rüfüs Du Sol a vendu ses billets, mais pour éviter que l’argent durement gagné des fans ne soit bloqué pour une durée indéterminée, le groupe de trois membres a effacé son calendrier de concerts. Abordant les annulations dans une déclaration sur les réseaux sociaux, Rüfüs Du Sol a écrit, en partie: «Il nous semblait important que nous prenions les mesures nécessaires pour que votre argent vous revienne le plus tôt possible … C’est dommage que ce soit la seule voie à suivre. »

James, Jon et Tyrone ont clos leur message en notant qu’ils créent de la nouvelle musique de manière isolée et qu’ils reprendront “à jouer des spectacles dès que cela aura du sens.” L’album le plus récent du groupe, Solace, a été nominé pour le prix du meilleur «Dance / Electronic» lors de la cérémonie de cette année, mais The Chemical Brothers a obtenu l’honneur avec No Geography.

Les conditions de remboursement et de petits caractères des services de billetterie ont récemment fait l’objet d’un examen approfondi, de la part des fans et des politiciens. Plus tôt cette semaine, Digital Music News a été le premier à signaler que Ticketmaster avait discrètement mis à jour sa politique de remboursement au milieu de la pandémie de COVID-19; l’entreprise a par la suite signalé que cette politique était restée cohérente.

Et il y a environ une semaine, la plate-forme de revente de billets StubHub a été nommée dans un recours collectif, après avoir remplacé les remboursements en espèces par des bons pour 120% du prix de vente initial des billets.

En témoignage de l’impact du coronavirus sur l’industrie des événements en direct, les dirigeants de StubHub ont expliqué leur changement de politique en déclarant qu’il était «actuellement impossible» pour eux d’émettre des remboursements en espèces.