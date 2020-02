Rufus et Chaka Khan inspirent David Bowie, Nile Rodgers

Après un début commercial timide avec leurs débuts éponymes en 1973, les A-listers de soul et de funk de Chicago qui composaient Rufus ont fait leur chemin. Leurs trois albums suivants se sont tous classés parmi les dix premiers dans les charts soul et pop, car leur chanteur principal s’est forgé une réputation qui a exigé qu’ils appellent le quatrième LP Rufus avec Chaka Khan.

Le 21 février 1976, cet album leur donne un nouveau R&B n ° 1 avec «Sweet Thing» qui est devenu le deuxième single en or du groupe. Ce qu’ils n’ont découvert que bien plus tard, c’est que le morceau était également très influent sur Nile Rodgers alors qu’il créait le son des années 1980. David Bowie fracasser. Plus à venir.

Rufus avait déjà quatre grands succès soul à son nom, avec «Tell Me Something Good», «You Got The Love», «Once You Get Started» et «Please Pardon Me (You Remind Me Of A Friend)». Le dernier a traversé pour faire de la pop de façon spectaculaire, et tous ont montré une musicalité streetwise qui donne au groupe une place unique dans l’histoire du R&B.

Rufus avec Chaka Khan a frappé les magasins de disques avec une grande impatience en novembre 1975, et les fans ne seraient pas déçus. En reconnaissance de leur expertise toujours croissante en studio, l’album a été le premier à être produit uniquement par le groupe lui-même. Il présentait un admirable éventail de matériel original, avant de se terminer par un remake à mi-tempo de Les Bee Gees«Jive Talkin», trois mois seulement après que l’original ait relancé la carrière des frères Gibb en atteignant la première place aux États-Unis.

L’album Rufus comprenait trois chansons de son compatriote Chicagoan et de l’écrivain-artiste Gavin Christopher, dont le stock était élevé après que son «Once You Get Started» soit devenu un succès pour eux plus tôt cette année. Mais la carte de visite pour le LP, comme son single d’ouverture, était une co-écriture par Khan et son coéquipier Tony Maiden.

“Sweet Thing” était un morceau d’âme chic et balancé auquel les passionnés de Rufus, et les fans de R&B en général, ne pouvaient tout simplement pas résister. Il a atteint le sommet du R&B et s’est hissé au cinquième rang du Billboard Hot 100. Plus tard en 1976, «Dance Wit Me» l’a suivi de l’album dans le top cinq de la soul, avant que cette reprise de «Jive Talkin» ne devienne la Troisième et dernier single de LP.

L’histoire de «Sweet Thing» a un lien fascinant avec un classique des années 80. Peu de temps après, c’est une version formatrice des futurs héros disco que Chic forme à New York sous le nom de Big Apple Band, avec à la fois Nile Rodgers et son futur co-auteur et producteur Bernard Edwards ainsi que Tony Thompson et Bobby Cotter. Ils ont rapidement commencé à incorporer une reprise de «Sweet Thing» dans leur set live, comme le montre une vidéo granuleuse publiée par Rodgers en 2011.

Le riff distinctif de la chanson est resté dans l’esprit de Rodgers, et quand il a coproduit l’album Let’s Dance de Bowie en 1983, son inspiration était inestimable. Comme Nile l’a écrit plus tard sur son blog: «Lorsque je travaillais avec David Bowie sur« China Girl », j’y jouais une version modifiée du riff de guitare de« Sweet Thing ».

«Typiquement», a poursuivi Rodgers, «lorsque j’écris des singles, je mets un crochet au début de la chanson. J’ai été inspiré par ce riff de guitare Rufus parce que je pensais qu’il avait un son asiatique. J’ai joué le riff juste au début de “China Girl” avant que le groupe n’entre. À ma grande surprise, David a adoré, et c’était en effet une chose douce. “

«Sweet Thing» est sur Rufus avec Chaka Khan, qui peut être acheté ici.

