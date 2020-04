Rufus Wainwright annonce la fin de la tournée Rules UK

Rufus Wainwright a annoncé un nouvel ensemble de dates de tournée au Royaume-Uni pour octobre et novembre à l’appui de son prochain album solo unfollow the rules, qui sortira le 10 juillet. La libération a été repoussée à sa date initialement prévue, le 24 avril, en raison de la crise actuelle des coronavirus.

Wainwright – qui jouera un spectacle en ligne pour les sessions «Royal Albert Home» du Royal Albert Hall ce soir, 9 avril – se rendra au Royaume-Uni plus tard cette année pour soutenir “unfollow the rules” pour une tournée au cours de laquelle il jouera en direct avec un tout nouveau groupe de soutien. Le musicien de Los Angeles Brian Green (John Legend, Michael Bublé, Pomplamoose) sera directeur musical et à la guitare, Rachel Eckroth au clavier et aux chœurs, Jacob Mann au clavier, au piano et aux chœurs, Kyle Crane à la batterie et Sam Wilkes jouera de la basse et fournira des chœurs.

“Je suis ravi de faire une tournée au Royaume-Uni à la fin de l’automne avec mon nouveau groupe, interprétant les chansons de ma prochaine sortie d’album”, a déclaré Wainwright dans un communiqué. «Je considère Follow The Rules comme mon premier album entièrement mature; c’est comme un serre-livre au début de ma carrière.

«Pour moi, penser à cette tournée est comme une lumière au bout de ce tunnel sombre dans lequel nous sommes tous ensemble. Cela me donne l’espoir et la confiance que nous dépasserons collectivement. Et même s’il peut sembler que nous n’avançons pas rapidement dans ce long tunnel sombre, je sais que nous atteindrons à nouveau la lumière et que nous pourrons être ensemble et écouter et jouer de la musique ensemble.

“J’ai hâte de faire partie de ce moment pour mes fans et de partager cette musique en direct avec eux.”

Rufus Wainwright joue les spectacles britanniques suivants:

Octobre 2020:

Mardi 13: Southampton, O2 Guildhall

Mercredi 14: Cardiff, St David’s Hall

Vendredi 16: Oxford, New Theatre Oxford

Samedi 17: Liverpool, Olympie

Dimanche 18: Cambridge, The Corn Exchange

Mardi 20: Southend-On-Sea, Leas Cliffs Pavilion

Mercredi 21: Birmingham, Symphony Hall

Vendredi 23: Sheffield, hôtel de ville

Samedi 24: Gateshead, The Sage

Dimanche 25: Édimbourg, Usher Hall

Mardi 27: York, Barbican

Mercredi 28: Manchester, Bridgewater Hall

Vendredi 30: Exeter, la grande salle

Samedi 31: Brighton, Brighton Dome

Novembre:

Lundi 2: Londres, The London Palladium

Mardi 3: Londres, The London Palladium.

