Rufus Wainwright et Baxter Dury s’inscrivent aux sessions à domicile du Royal Albert

Rufus Wainwright et Baxter Dury sont deux des artistes qui se sont inscrits aux sessions «Royal Albert Home» du Royal Albert Hall.

À partir de cette semaine, le site officiel du célèbre site de Londres diffusera des émissions gratuites directement depuis les salons des participants – une liste qui comprend également le ténor Alfie Boe et le leader d’Idlewild Roddy Woomble.

“En ces temps étranges, fermer les portes de la salle est le meilleur moyen de prendre soin du monde”, a déclaré le lieu sur leur site officiel, “Mais nous ouvrons maintenant une fenêtre (virtuelle) pour que vous puissiez découvrir certains des artistes les plus talentueux du moment.”

«Lorsque les efforts se multiplient, le Royal Albert Hall est mon lieu de prédilection au Royaume-Uni», explique Rufus Wainwright. «C’est le mélange parfait à la fois formel et amusant. C’est grandiose et intime à la fois. C’est également là que ma mère Kate McGarrigle a fait son dernier concert en 2009. Je suis fière d’être l’une des premières artistes à donner un concert de sessions au Royal Albert Home depuis chez moi à Laurel Canyon à Los Angeles.

«J’essaierai d’être votre« Messie gay »en ces temps difficiles, je vous servirai des« cigarettes et du lait au chocolat », je vous donnerai, je l’espère, un« après-midi pacifique », je prierai peut-être un peu« Agnus Dei », je vous tiendrai virtuellement« dans mon Arms ‘, vous emmène à’ Sanssouci ‘dans votre esprit, vous montre quelques’ Pretty Things ‘et rend votre’ Alone Time ‘édifiant, drôle, hilarant, beau et supportable. En bref, je vais vous guider à travers mon répertoire et ma vie, et prévisualiser une partie de mon nouveau matériel de mon prochain album, unfollow The Rules, que nous sortons maintenant le 10 juillet. »

Le spectacle virtuel de Wainwright au Royal Albert Hall commence à 20 h 15, heure du Royaume-Uni, le jeudi 9 avril. D’autres émissions en ligne du Royal Albert Home incluent Peter Gregson (10 avril), Alfie Boe (12 avril), Roddy Woomble (14 avril), Ayanna Witter-Johnson (16 avril) et Baxter Dury le 17 avril.

Écoutez le meilleur de Rufus Wainwright sur Apple Music et Spotify.