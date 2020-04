Rufus Wainwright et Troye Sivan joueront pour Stonewall

Cyndi Lauper, Troye Sivan, Rufus Wainwright et d’autres artistes devraient participer au concert diffusé en direct ‘Stonewall Gives Back’, organisé dans le cadre de la Stonewall Inn Gives Back Initiative.

Hébergé par la juge de RuPaul Drag Race Michelle Visage, l’événement a lieu ce jeudi 23 avril. Les autres invités et interprètes incluent l’acteur Alan Cumming, Allie X, Dareen Hayes, Kim Petras, MUNA, Our Lady J et Nina West. Vous pouvez consulter la liste complète des artistes ci-dessous.

L’initiative Stonewall Inn Gives Back, organisme de bienfaisance officiel de l’emblématique Stonewall Inn à New York, cherche à collecter des fonds pour les travailleurs de l’industrie de la vie nocturne LGBTQ qui ont besoin d’une aide financière pendant la pandémie COVID-19. Les membres du secteur sont encouragés à demander des subventions, qui seront ensuite décidées et approuvées par les membres du conseil d’administration de l’initiative et les conseillers juridiques.

L’énoncé de mission de l’initiative se lit comme suit:: «Nous sommes une organisation caritative à but non lucratif inspirée par les luttes et les idéaux du mouvement des droits LGBTQ né du soulèvement de Stonewall Inn en 1969. Nous nous engageons à éliminer l’intolérance sociale qui affecte profondément la vie des citoyens LGBTQ à travers l’Amérique et à l’étranger. Grâce à des campagnes de sensibilisation, à des programmes éducatifs, à des collectes de fonds et à un dialogue public franc, nous soutenons des organisations locales dispersées à travers le pays et en particulier celles des communautés où les progrès vers l’égalité ont été lents et où l’impact négatif des actes de discrimination et de harcèlement en cours ne peut plus être toléré. “

L’événement Stonewall Gives Back sera produit par Erich Bergen, qui a récemment produit l’événement en streaming «Saturday Night Seder» qui a permis de recueillir plus de 2,9 millions de dollars. «Je pense que cette pandémie a rendu encore plus clair à quel point certaines de nos communautés sont réellement vulnérables», a déclaré Bergen à Variety. «Nous nous réunissons pour répondre à cette crise de manière collaborative, à travers la musique, qui est le grand fédérateur.»

Les artistes de Stonewall Gives Back comprennent:

Alan Cumming

Allie X

Betty Who

Carlie Hanson

Cyndi Lauper

Darren Hayes

Dave Mizzoni

Greyson Chance

Issac Dunbar

John Cameron Mitchell

Kim Petras

Kristin Chenoweth

Leland

Lorna Luft

Matt Rogers

MUNA

Nina West

Notre Dame J

Pabllo Vittar

Menthe poivrée

Rufus Wainwright

Shoshana Bean

Todrick Hall

Troye Sivan

TUCKER

VINCINT.

