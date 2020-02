Rumeur: Hellyeah, tout ce qui reste et les bouchers vont visiter les États-Unis ensemble au printemps

Selon QuadCities.com, HELLYEAH, TOUT CE QUI RESTE et BÉBÉS BOUCHER se produira à The Rust Belt à Moline, Illinois le vendredi 24 avril. La date, initialement annoncée le mois dernier par le I-Rock 93.5 radio, ferait partie d’une tournée nationale qui sera probablement annoncée dans les prochains jours.

HELLYEAHsixième album studio, “Bienvenue à la maison”, est sorti en septembre via Eleven Seven Music. Le disque marque l’effort final du groupe avec le batteur Vinnie Paul Abbott (anciennement de PANTERA), décédé il y a près de deux ans.

Comme les deux derniers records, celui de 2016 “Unden! Capable” et 2014 “Sang pour sang”, “Bienvenue à la maison” a été enregistré à Le studio d’enregistrement Hideout à Las Vegas, Nevada avec le producteur Kevin Churko.

Vinnie Paul décédé en juin 2018 à l’âge de 54 ans dans son sommeil à son domicile de Las Vegas. La cause officielle du décès était une cardiomyopathie dilatée, une hypertrophie cardiaque, ainsi qu’une maladie coronarienne sévère.

TOUT CE QUI RESTEdernier album de, “Victime de la nouvelle maladie”, a été publié en novembre 2018 via Sans peur en Amérique du Nord et Eleven Seven en Europe.

TOUT CE QUI RESTE a subi une perte tragique et incroyablement douloureuse avant “Victime de la nouvelle maladie”‘s sort quand son guitariste et membre fondateur très respecté et incommensurablement talentueux Oli Herbert, qui a joué sur les neuf albums de la discographie du groupe, est décédé de façon inattendue. Guitariste Jason Richardson a depuis rejoint le groupe.

L’automne dernier, TOUT CE QUI RESTE terminé le programme nord-américain “Maladie de l’Anima” tour avec co-vedette BOBINE DE LACUNE.

BÉBÉS BOUCHER chanteur Carla Harvey récemment dit “Podcast scandaleux” que le groupe est “sur le point d’annoncer beaucoup de choses” pour 2020 après avoir passé la majeure partie de l’année dernière en studio à travailler sur le suivi de “Lilith”, qui a été publié en octobre 2017 via Century Media.

Juillet dernier, BÉBÉS BOUCHER co-chanteur Heidi Shepherd Raconté “Le podcast Robbcast” que le groupe cherchait une nouvelle maison de label suite à une scission avec Century Media, qui a sorti les trois albums du groupe jusqu’à présent.

“Lilith” a été produit par Steve Evetts (LE PLAN D’ÉVASION DE DILLINGER, SEPULTURA, SUICIDE SILENCE) et marqué BÉBÉS BOUCHER‘débuts d’enregistrement avec le batteur Chase Brickenden, qui a remplacé Chris Warner en 2016.

