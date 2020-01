Rumeur: le guitariste de Dragonforce Herman Li quitte Ibanez

FORCE DU DRAGON guitariste Herman Li la rumeur veut qu’il soit parti Ibanez, la légendaire firme japonaise de guitare avec laquelle il est reconnu depuis une décennie et demie.

Li, qui est né à Hong Kong et a déménagé en Angleterre pendant son adolescence, travaillerait sur une nouvelle guitare de signature avec une société non encore divulguée.

Herman a été repéré jouant un certain nombre de marques de guitare différentes sur son Tic livestream au cours des six derniers mois. En outre, il a utilisé un PRS (Paul Reed Smith) guitare stock privée pendant FORCE DU DRAGONapparition à Twitchcon en septembre pour lancer le dernier album du groupe, “Extreme Power Metal”.

Li a joué Ibanez guitares depuis 1993, et est devenu un Ibanez endossé en 2005. Depuis 2008, Herman a eu son propre Ibanez série de guitare signature appelée EGEN.

Au cours des 20 dernières années, Herman s’est imposé comme l’un des guitaristes les plus reconnus et les plus influents de sa génération. Il a remporté deux fois le Marteau en métal Golden Gods “Meilleur Shredder” et a dépassé quatre catégories dans Guitar World«Sondage des lecteurs». En dehors de FORCE DU DRAGON, Herman a joué avec des légendes de la guitare Joe Satriani, Steve Vai, Tony MacAlpine et Paul Gilbert, entre autres.

Herman estime que pour s’améliorer en tant que guitariste, il est important de comprendre l’instrument autant que possible. Li est également intéressé à inspirer et à encadrer la prochaine génération de guitaristes et a contribué des leçons de guitare à un certain nombre de publications à travers le monde.

En dehors de la musique, HermanSes intérêts incluent la technologie informatique, les arts martiaux et les courses Porsche. Il parle couramment le chinois, le français et l’anglais.

FORCE DU DRAGONest le single qui vend le platine “À travers le feu et les flammes” apporté le basé à Londres Grammy– groupe de power metal extrême acclamé internationalement et a été présenté comme la chanson la plus difficile sur “Guitar Hero III”.

En mars dernier, le “À travers le feu et les flammes” clip a franchi une nouvelle étape: il a dépassé cent millions de vues sur Youtube – FORCE DU DRAGONest le premier clip vidéo à le faire.

“À travers le feu et les flammes” est la piste d’initiation de 2006 “Rampage inhumain” album, qui a été officiellement certifié or en juillet 2017 par le RIAA (Association de l’industrie de l’enregistrement d’Amérique) pour des ventes supérieures à un demi-million d’exemplaires.



# Twitchcon2019, la cérémonie d'ouverture a été l'occasion de lancer la sortie de @DragonForce #ExtremePowerMetal



Il y avait plus de 1,4 million de téléspectateurs uniques! En faisiez-vous partie? ?



????? # twitchcon #dragonforce #hermanli #customguitar @prsguitars #privatestock #guitarcollection

– Herman Li (@HermanLi) 5 janvier 2020



