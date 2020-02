Rumeur: Ratt, Tom Keifer, Skid Row et Slaughter feront équipe pour la tournée estivale américaine

Selon Metal Sludge, RATT, Tom Keifer, SKID ROW et ABATTAGE fera équipe pour une tournée américaine cet été.

Bien qu’il n’y ait pas encore eu de confirmation de l’un des groupes participant au trek, Keifer révélé lors d’une apparition sur SiriusXMc’est “Nation du Tronc” lundi 17 février qu’il a “prévu une grande tournée estivale”.

Vendredi dernier (14 février), “Nation du Tronc” hôte Eddie Trunk a tweeté qu’une “nouvelle tournée américaine sur le thème du rock des années 80” serait bientôt annoncée. Il a décrit le projet de loi sur les bandes à quatre bandes comme “une sorte de version plus petite” de “Le tour du stade” “pour les amphithéâtres en tournée à la même époque”, se référant au trek d’été mettant en vedette MOTLEY CRUE, DEF LEPPARD, POISON et JOAN JETT ET LES BLACKHEARTS.

RATT a passé la dernière année en tournée avec une programmation qui comprend le chanteur original Stephen Pearcy et bassiste Juan Croucier, avec le batteur Pete Holmes (BLACK ‘N BLUE) et guitaristes Jordan Ziff et Chris Sanders (BRITNY FOX, KNIGHT FURY).

Le lundi, Boues métalliques a rapporté une rumeur selon laquelle Sanders a été licencié de RATT, mais cela n’a pas encore été corroboré par une source officielle.

Keiferdeuxième album solo de “Monter”, est sorti en septembre via Cléopâtre Records. le CENDRILLON leader a été rejoint sur le disque par son #keiferband – Savannah Keifer, Tony Higbee, Billy Mercer, Kendra Chantelle, Pape en pot et Kory Myers.

Bien que CENDRILLON n’a pas sorti un nouvel album studio depuis 1994 “Toujours grimper”, le groupe a recommencé à jouer des spectacles sporadiques en 2010 mais a été largement inactif ces dernières années alors que Keifer a fait des tournées en tant qu’artiste solo.

En décembre dernier, SKID ROW guitariste Dave “Snake” Sabo confirmé à Paul Anthony de Planet Rock que le groupe met la touche finale au dernier chapitre du “Rébellion mondiale unie” trilogie, qui sera provisoirement publiée en 2020. Le disque a été suivi dans un studio de Nashville, Tennessee avec le producteur Michael Wagener, qui a également dirigé les débuts éponymes du groupe en 1989 et ceux de 1991 “Esclave à la mouture”.

SKID ROWLe nouveau disque de Sera marquera sa première sortie avec un chanteur né en Afrique du Sud et basé en Grande-Bretagne ZP Theart (FORCE DU DRAGON, RÉSERVOIR, JE SUIS JE), qui a rejoint le groupe en 2016 suite au départ de Tony Harnell (TNT, STARBREAKER).

ABATTAGELa formation actuelle comprend un chanteur principal et un guitariste rythmique Mark Slaughter et bassiste Dana Strum aux côtés de Jeff “Blando” Bland sur guitare solo et Zoltan Chaney sur des tambours.

Le premier album du groupe à vendre deux fois platine, “Stick It To Ya”, a atteint le 18e rang du Billboard 200 en 1990, grâce à la force de ses deux premiers singles, “Envolez-vous vers les anges” et “Debout toute la nuit”.

ABATTAGE n’a pas sorti d’album studio depuis 1999 “Retour à la réalité”.

Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de “masquer” les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “interdit” ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “interdit” ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).