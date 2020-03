Run the Jewels Partager la nouvelle chanson «The Yankee and the Brave»: écouter

Run the Jewels a partagé une nouvelle chanson intitulée «The Yankee and the Brave» – un avant-goût de leur prochain album RTJ4. Écoutez ci-dessous.

Le duo devait prendre la route avec Rage Against the Machine lors de la tournée de retrouvailles du groupe, mais certaines de ces dates ont été reportées en raison de la pandémie de coronavirus. Début mars, ils sont apparus sur le podcast Broken Record de Rick Rubin. Ils ont enregistré Run the Jewels 4 au célèbre studio Rubin de Los Angeles Shangri-La ainsi que Electric Lady de New York.

Run the Jewels a sorti son dernier album, Run the Jewels 3, fin 2016. Ils ont rejoint Danny Brown sur sa piste “3 Tearz” sur l’album de Brown en 2019 uknowhatimsayin¿ Killer Mike et El-P ont également aidé l’équipe américaine de snowboard à annoncer Volcom en tant que partenaire vestimentaire de l’équipe lors des Jeux Olympiques d’hiver de 2022 à Pékin.

Lisez l’interview de Pitchfork en 2017 «Dirigez la théorie universelle des bijoux de ne pas se faire foutre».

