Run the Jewels Rejoignez Rick Rubin sur le podcast Record cassé: écouter

Run the Jewels ‘EL-P et Killer Mike a rencontré Rick Rubin pour un nouvel épisode de son podcast Broken Record. Ils ont discuté de leur éducation respective (EL à New York; Mike dans le Sud), comment ils se sont lancés dans la musique, se tromper de faits en rappant, et plus encore. Écoutez ci-dessous.

Run the Jewels prépare son nouvel album Run the Jewels 4, qui devrait sortir ce printemps. Ils ont enregistré le LP aux studios Shangri-La de Rick Rubin et Electric Lady à New York.

Run the Jewels se produit cette année au Pitchfork Music Festival, qui se déroule du 17 au 19 juillet à Chicago à Union Park. Les billets sont disponibles dès maintenant.

