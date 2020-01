Rush a refusé l’offre de jouer à Las Vegas Residency

SE RUER a refusé une offre de jouer une résidence à Las Vegas, il a été révélé.

L’information a été révélée par un journaliste John Katsilometes du Las Vegas Review-Journal, qui a rappelé une conversation qu’il a eue il y a quelques mois avec Bobby Reynolds, AEG Livevice-président senior de Las Vegas.

Quand Katsilometes Raconté Reynolds qu’il “attendait toujours une SE RUER résidence,” Policier a répondu: “SE RUER était mon premier concert. Je mets toutes sortes d’offres que tu peux mettre devant SE RUER. “

Révélant que l’ouverture a été faite de la fin de 2015 au début de 2016, avec des plans pour que le groupe de rock progressif canadien joue à la T-Mobile Arena peut-être quatre ou six week-ends par an, Reynolds a déclaré: “Las Vegas aurait été le seul endroit où vous pourriez voir SE RUERet je pense que ça aurait été incroyable. Je connais leur popularité et leurs fans sont partout en Amérique du Nord et au Canada. Vous regardez cette opportunité maintenant – nous ne saurons jamais ce que cela aurait signifié. “

Vegas a accueilli des résidences de concerts de certains des plus grands noms de l’industrie musicale, y compris des groupes de rock comme AEROSMITH, DEF LEPPARD, MOTLEY CRUE, GUNS N ‘ROSES, SCORPIONS, REINE + ADAM LAMBERT et PÉRIPLE.

SE RUERLe dernier spectacle de Michael a eu lieu au Forum de Los Angeles le 1er août 2015.

Neil Peart est décédé il y a moins d’une semaine à l’âge de 67 ans. SE RUER batteur est décédé à Santa Monica, en Californie, le 7 janvier après avoir lutté contre le cancer du cerveau pendant trois ans et demi.

En annonçant son décès, PeartLes camarades de groupe l’ont appelé leur “frère d’âme et compagnon de groupe de 45 ans”. Ils ont également demandé la confidentialité, exhortant ceux qui souhaitent exprimer leurs condoléances à le faire en faisant un don à un groupe de recherche sur le cancer ou à un organisme de bienfaisance.

Peart avait déjà dit que jouer des concerts à son âge causait trop d’usure douloureuse sur son corps et qu’il préférait arrêter de jouer avant que les performances ne commencent à décliner en qualité.

