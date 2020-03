Rush Fan Convention RUSHfest Scotland confirmé pour 2020

La populaire convention des fans de Rush, «RUSHfest Scotland», revient pour sa septième année à Glasgow en juin. Cette fois-ci, la convention des fans de Rush accueillera trois soirées entre le 11 et le 13 juin, dont un événement spécial “en conversation avec”.

“Nous avons un peu fait exploser le parc cette année en amenant Terry Brown, Hugh Syme et [Rush covers act] Jacob Moon est notre invité spécial », a déclaré le fondateur de l’événement, Steve Brown, à Prog. “Hugh a conçu l’affiche pour nous, en utilisant des éléments de la prochaine réédition de Permanent Waves 40th anniversaire, avec la permission du label.”

La première soirée débutera le 11 juin à Astley Hall avec un titre de Jacob Moon qui revient pour une deuxième représentation le 13 juin à Drygate Brewery. Les fans auront également l’occasion d’entendre Syme et Brown en conversation le 12 juin chez Ivory Blacks.

Selon Steve Brown, «Notre événement principal du samedi 13 juin comprendra un set de Jacob, plus Moving Pictures et les têtes d’affiche Kepler Ten, alors que leur hommage à Rush change égos R2. Mais nous ne les laisserons pas sortir de la scène à moins qu’ils ne jouent aussi du matériel original! “

«RUSHfest Scotland» a été fondée en 2014 et a jusqu’à présent recueilli plus de 41 000 £ pour des associations caritatives contre le cancer. Cette année, tous les bénéfices iront à Cancer Support Scotland. Visitez le RUSHfest Scotland site Internet pour acheter des billets, y compris une option de rencontre limitée.

Comme uDiscover Music l’a signalé précédemment, un concert hommage en l’honneur du batteur de Rush Neil Peart devrait avoir lieu en mai. Peart, décédé le 20 janvier après avoir succombé à un cancer du cerveau, fait l’objet d’une «Nuit pour Neil», qui se tiendra le 16 mai dans sa ville natale de Sainte-Catherine, Ontario, Canada.

L’événement, organisé en collaboration avec la famille Peart, mettra en vedette un éventail d’artistes et de conférenciers pour rendre hommage au batteur. Les bénéfices de «A Night For Neil» seront reversés aux œuvres de bienfaisance Overtime Angels, au St Catherine’s Hospital and Walker Cancer Centre, au Juravinski Hospital & Cancer Centre à Hamilton, en Ontario, et au Royal Victoria Regional Health Centre à Barrie, en Ontario.

