Rush Music Sales Music Surge 2000% aux États-Unis après la mort de Neil Peart

Selon Billboard, SE RUER les flux de chansons ont bondi de 776% tandis que les ventes ont augmenté de plus de 2000% aux États-Unis dans les jours qui ont suivi la mort du batteur Neil Peart.

Entre le 10 et le 13 janvier, des flux audio et vidéo à la demande de SE RUERLe catalogue a augmenté à 24,54 millions. Le classique du groupe en 1981 “Tom Sawyer” a été la chanson la plus diffusée au cours de la période, avec 2,8 millions d’auditeurs, contre 698 000 streams enregistrés entre le 6 janvier et le 9 janvier. .

Autre part, SE RUER Les chansons occupaient 23 des 25 positions sur les graphiques LyricFind US et LyricFind Global de Billboard en date du 18 janvier. fourni par LyricFind. Le graphique global comprend les requêtes de tous les pays, y compris des États-Unis. Encore une fois, “Tom Sawyer” était la chanson la plus populaire sur la carte du monde, suivie par “Feux de la rampe” (N ° 2), “Les arbres” (N ° 3), “Les temples de Syrinx” (Numéro 4), “Perdre” (N ° 5) et “Le jardin” (Numéro 6).

SE RUERLe dernier spectacle de Michael a eu lieu au Forum de Los Angeles le 1er août 2015. Peart a indiqué à l’époque qu’il voulait prendre sa retraite alors qu’il était encore en mesure de bien jouer, ainsi qu’un désir de passer plus de temps à la maison avec sa jeune fille.

Peart est décédé le 7 janvier à l’âge de 67 ans d’une forme agressive de cancer du cerveau qu’il a combattu pendant plus de trois ans. Le groupe a annoncé son décès le 10 janvier, déclenchant des ondes de choc et une vague de chagrin de fans et de musiciens du monde entier.

Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de “masquer” les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “interdit” ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “interdit” ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).