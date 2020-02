Rush Rise On Une nouvelle vague d’acclamations internationales

se ruer Six ans après le début de leur carrière dans la stratosphère au début des années 1980. Le 14 janvier, ils sortent leur septième album, Permanent Waves, qui entre dans le Billboard 200 le 2 février, alors que le profil des géants du rock canadien est sur le point d’augmenter. autour du monde.

Leur transition des morceaux progressifs longs et expérimentaux de leurs premières années à un style plus accessible et concis a été capturée dans la pièce qui serait la carte de visite de l’album, et l’un des morceaux les plus célèbres du répertoire de Rush. ‘The Spirit Of Radio’ est sorti en mars en single et gagne du terrain, aidant Permanent Waves à devenir le premier album américain du groupe dans le top 5 et, éventuellement, un vendeur de platine là-bas.

L’album a été enregistré au Québec et coproduit par Rush avec leur collaborateur habituel, le producteur britannique Terry Brown. Il a utilisé leur formule créative familière dans laquelle la musique de Geddy Lee et Alex Lifeson était illustrée par les paroles de Neil Peart, en dehors de “Different Strings”, pour lesquelles Lee a écrit les mots. Mais cette fois, avec un nouveau sens de la discipline, les chansons étaient autonomes, sans les mouvements épisodiques des versions précédentes, et, surtout, il y en avait un seul pour les piloter.

“The Spirit Of Radio” est devenu un succès beaucoup plus important pour Rush au Royaume-Uni, atteignant le 13e rang contre seulement le 51e aux États-Unis. Le groupe avait une base de fans britannique existante qui avait porté leurs deux sorties précédentes, A Farewell To Kings et Hemisphere, aux numéros 22 et 14 respectivement. Mais ce fut un nouveau niveau, alors que Permanent Waves est monté au n ° 3, comme le premier de sept entrées consécutives du Top 10 britannique.

“Il y avait encore un certain nombre de chansons longues”, a déclaré Lifeson à Billboard en 2004, “mais il y avait pas mal de chansons plus courtes, et nous les avons condensées davantage. Nous étions plus économiques avec eux, et cela a donné le ton pendant au moins les dix prochaines années. »

Rush a passé la majeure partie de 1980 sur la route à visiter l’album, en commençant en Amérique du Nord et en allant de janvier jusqu’en mai. Le volet européen de la tournée comprenait pas moins de cinq spectacles au Hammersmith Odeon de Londres, et il y a eu une autre série de spectacles nord-américains en septembre.

