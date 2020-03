Rush’s Geddy Lee: «Faites confiance à la science» et «nous réussirons»

SE RUER chanteur Geddy Lee dit qu’il est «auto-isolant» pour aider à prévenir la propagation de COVID-19, la maladie causée par le nouveau coronavirus.

Ce dernier mardi (17 mars), Lee a pris son Instagram écrire: “Cela fait plus de 2 mois que notre frère d’âme Neil [[Peart, SE RUER le batteur]nous a quittés et bien que nous continuions de pleurer son décès, nous devons maintenant tourner notre regard vers le virus grave qui nous menace tous sur la planète – un rappel de la préciosité de la vie … Je m’auto-isole (avec mes chiots) est ma famille – donc je vous exhorte tous à faire la bonne chose … la distance sociale, faire confiance à la science, se laver les mains et nous passerons à travers cela … “

Peart est décédé le 7 janvier à Santa Monica, en Californie, après une bataille de trois ans contre le glioblastome, une forme agressive de cancer du cerveau. L’emblématique SE RUER le batteur avait 67 ans.

Vendredi, les autorités de santé publique de l’Ontario, au Canada – où Lee vies – a confirmé 60 nouveaux cas de COVID-19, marquant la plus forte augmentation sur une journée depuis le début de l’épidémie et portant le total provincial à 318.

Il y a eu jusqu’à présent plus de 287 000 cas confirmés et plus de 11 000 décès, ce qui met les systèmes de santé publique et les services d’urgence sous une pression énorme.

Les responsables ont clairement indiqué que les personnes âgées – en particulier celles souffrant de maladies cardiaques, pulmonaires et immunologiques – sont particulièrement vulnérables au coronavirus.



Voir ce post sur Instagram

Cela fait plus de 2 mois que notre frère d’âme Neil nous a quittés et bien que nous continuions de pleurer son décès, nous devons maintenant tourner notre regard vers le virus grave qui nous menace tous sur la planète – un rappel de la préciosité de la vie … I Je m’auto-isole (avec mes chiots) comme ma famille – donc je vous exhorte tous à faire la bonne chose … distance sociale, faire confiance à la science, se laver les mains et nous passerons à travers cela …. ?: @richardsibbaldphoto #hanginwiththewassermans #respectthethreat

Un post partagé par Geddy Lee (@geddyimages) le 16 mars 2020 à 19h50 PDT

Mots clés:

se ruer

Publié dans:

Nouvelles

COMMENTAIRES

Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de “masquer” les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “interdit” ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “interdit” ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).