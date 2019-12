Russell Simmons trouve un acheteur pour son Shuttered All Def Digital

Culture Genesis a acquis All Def Digital, une société de hip-hop, de comédie et de médias culturels que Russell Simmons a fondée et qui a été fermée plus tôt cette année.

Alors qu'All Def Digital a cessé ses activités au cours de l'été et a licencié tous ses employés, elle possédait toujours des actifs précieux. Cela comprenait non seulement la propriété intellectuelle, mais aussi les canaux de médias sociaux et une bibliothèque de contenu.

Parmi les émissions qu'il possédait, Culture Genesis prévoit de faire revivre ce qui suit:

Papa BlaguesGreat TasteArts & RapsJams De Trafic

En février de l'année dernière, l'ancien dirigeant d'Apple, Cedric Rogers – et l'ancien dirigeant de Vevo Shaun Newsum – ont fondé Culture Genesis à Santa Monica, en Californie. Il dit qu'il se concentre sur «la technologie de remixage pour une culture et un divertissement urbains authentiques». Ses investisseurs comprennent:

T.I. «Astuce» HarrisJason GeterBaron DavisBetaworksMucker CapitalSimmons a fondé All Def Digital en 2013 avec 18 millions de dollars de capital-risque, et il a commencé sa vie en tant que chaîne YouTube en partenariat avec DreamWorks.

La société a finalement fourni du contenu pour d'autres plateformes et réseaux, tels que Facebook et HBO.

En 2017, bien avant que l'entreprise ne manque d'argent, Simmons est sorti à la suite des allégations d'agression sexuelle portées contre lui qui font toujours l'actualité. La semaine dernière, lui et le rappeur 50 Cent se sont prononcés contre Oprah Winfrey à cause d'un documentaire qu'elle ferait sur l'une des accusations portées contre lui.

Simmons est actuellement président de Gushcloud International, une agence de talent numérique basée à Singapour.

En réponse à l'acquisition d'All Def Digital, Rogers a publié la déclaration suivante: «Notre entreprise a été fondée pour proposer des expériences qui seraient en direct et interactives – quelque chose que le public n'a jamais vu auparavant. Nous pensons que nous pouvons vraiment apporter de la valeur au public. Nous avons tellement d'espaces verts devant nous. »

Il a ajouté: "Pour nous, ramener All Def n'est pas si difficile."