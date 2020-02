Rustin Man (Paul Webb de Talk Talk) annonce un nouvel album et partage une nouvelle chanson: écouter

Rustin Man – le projet solo de l’ancien bassiste Talk Talk Paul Webb – a annoncé un nouvel album. Clockdust arrive le 20 mars via Domino. Aujourd’hui, Webb a partagé le premier single du LP “Jackie’s Room”. Regardez ci-dessous son clip musical de mauvaise humeur, réalisé par Edwin Burdis.

En 2019, Paul Webb a sorti Drift Code, son premier album en tant que Rustin Man depuis la saison 2002, avec Beth Gibbons de Portishead.

Drift Code a été publié quelques semaines seulement avant la mort du leader de Talk Talk, Mark Hollis.

Clockdust:

01 jours de carrousel

02 Or et clinquant

03 Chambre de Jackie

04 L’amour l’excite

05 Rubicon Song

06 Old Flamingo

07 Kinky Living

08 Nuit dans la ville du soir

09 Homme avec un remède

