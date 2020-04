Ryo Kawasaki, guitariste et pionnier du synthé, mort à 73 ans

Le guitariste, compositeur et inventeur japonais Ryo Kawasaki est décédé, a confirmé sa fille sur Facebook. Il avait 73 ans.

Entre pionnier du jazz fusion dans les années 60 et 70 et émission de singles house music dans les années 80 et 90, Kawasaki a contribué au développement des premières vagues de technologie de guitare-synthé aux côtés de Korg et Roland. Il a également développé le programme Kawasaki Synthesizer pour le populaire système informatique Commodore 64.

Kawasaki est né à Tokyo en 1947. Il a appris la musique à un âge précoce, développant un intérêt simultané pour l’électronique. De l’amour pour le jazz qu’il a trouvé à l’adolescence, il est devenu un guitariste qualifié. Kawasaki a déménagé à New York en 1973, tombant dans la scène du loft et trouvant du travail en tant que guitariste de session et accompagnateur en tournée avant de consacrer finalement plus de son temps à ses projets solo. Ses albums, comme Juice de 1976, étaient exemplaires dans les sons et les techniques inhabituelles que Kawasaki a mis en évidence.

Son dernier album de matériel de studio était Giant Steps de l’année dernière, des compositions de guitare acoustique solo enregistrées entre 2007 et 2012.

