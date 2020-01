Ryuichi Sakamoto marque le nouveau court-métrage de Luca Guadagnino avec Julianne Moore

Ryuichi Sakamoto est le compositeur du nouveau court métrage du réalisateur Call Me by Your Name, Luca Guadagnino, The Staggering Girl. La bande originale de Sakamoto pour le film sortira le 14 février via Milan Records. Retrouvez un extrait du film, qui sortira sur le service de streaming MUBI le 15 février ci-dessous.

The Staggering Girl a fait sa première au 72e Festival de Cannes en mai 2019. Le court-métrage, avec Julianne Moore, a été produit en collaboration avec le directeur créatif de Valentino, Pierpaolo Piccioli.

“En approchant de la partition de The Staggering Girl, je voulais incorporer le son tactile des tissus de Valentino”, a déclaré Sakamoto dans un communiqué. «Alors je leur ai demandé de m’envoyer des échantillons et en utilisant des microphones sensibles spéciaux, j’ai expérimenté« jouer »les tissus. J’adore le son et comment il force l’attention sur un son tout autour de nous, mais presque entièrement ignoré. »

Revisitez l’interview de Pitchfork en 2018 «Luca Guadagnino sur la musique de ses films et pourquoi il a dû avoir Sufjan Stevens pour m’appeler par votre nom» sur le terrain.

The Staggering Girl (Bande originale du film):

01 La fille stupéfiante

02 Femme en jaune

03 Femme en jaune II

04 Casa

05 Femme en jaune III

06 Jardin de nuit

07 Toni

08 Tangling

09 Roma

10 Danse

11 Danse (version ambiante)

