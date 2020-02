RZA partage un nouvel EP de chansons de méditation guidées: écouter

RZA a sorti Camp TAZO: Zen, un EP à cinq pistes de musique de méditation guidée qu’il a produit en collaboration avec TAZO Tea. Au début du dossier, RZA vous demande de trouver un «environnement de détente» avant de conquérir divers adversaires de la paix spirituelle. Il approfondit le fléau de la distraction et des pensées empoisonnées, expliquant comment «la pression concurrentielle peut vous stagner». Au fur et à mesure que le disque se poursuit, il diffuse des noyaux de conseils d’auto-assistance sur les paysages sonores ambiants et les battements légers. Écoutez ci-dessous.

Le nouveau film de RZA, Cut Throat City, avec TI, Wesley Snipes, Ethan Hawke, Shameik Moore et Terrence Howard, sortira en salles le 10 avril. En 2019, il a fait la bande originale des docuseries Showtime Wu-Tang Clan: Of Mics and Men .

Lisez “Paul Banks et RZA sur leur album Banks & Steelz, Wu-Tang et Chess” sur le Pitch.

