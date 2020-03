S Tool Feat. L’ancien chanteur condamné Ville Laihiala: album “Exitus” attendu en avril

“St. Bastard”, le nouveau single de TABOURET – le groupe dirigé par Ville Laihiala, anciennement de CONDAMNÉ et POISONBLACK – est sorti le 6 mars. La chanson est tirée de TABOURETalbum à venir, “Exitus”, qui sera disponible le 4 avril via Playground Music.

Laihiala dit: “«St Bastard» raconte un arrogant chercheur d’oxygène, qui prive, consomme, pleure et se plaint. Donc, cette chanson parle d’un narcissique qui se déteste. Un cancer avec un ego. “Le même nihilisme est libéré partout “Exitus”, qui sortira sur CD, LP et cassette.

TABOURET a sorti son premier album, “Tolérance 0”, en 2017. Le disque a reçu un bel accueil en Finlande, et la chanson “Martelage” était une constante sur les ondes radio finlandaises. L’album est également sorti dans le reste de l’Europe et au Japon, où le disque est allé en haut des charts numériques.

En plus de Laihiala, TABOURET composé de guitariste Sami Leppikangas et bassiste Kimmo Hiltunen – les deux pf qui étaient en LULLACRY – et batteur Aksu Hanttu, qui a déjà joué avec ENLACER.

TABOURETLe nom de est une abréviation de la perceuse de construction lourde “Severing Tool”.

Connu pour ses spectacles live percutants, TABOURET lancera une vaste tournée ce printemps, débutant fin mars à Hyvinkää.

Crédit photo: Jani Mahkonen



