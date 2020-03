SAG-AFTRA met en garde les membres contre les escroqueries au coronavirus

La Screen Actors Guild – Fédération américaine des artistes de la télévision et de la radio (SAG-AFTRA) met en garde ses membres contre les escroqueries de collecte de fonds généralisées, qui sont perpétrées par des tiers qui prétendent aider les membres du syndicat.

Selon un «avis urgent» publié aujourd’hui sur le site Web de la SAG-AFTRA, les hauts responsables syndicaux ont «pris connaissance des efforts frauduleux de collecte de fonds publiés en ligne sur divers sites». Pour donner une crédibilité supplémentaire aux dispositifs, certains fraudeurs sont allés jusqu’à trafiquer le logo officiel de SAG-AFTRA.

La déclaration de SAG-AFTRA a poursuivi en indiquant qu ‘«aucun effort de collecte de fonds autorisé par SAG-AFTRA ne vous demandera un don pour soutenir les membres de SAG-AFTRA via un site de pétition en ligne», et que toutes les collectes de fonds organisées en dehors de la plateforme SAG-AFTRA sont escroqueries. Le syndicat a également demandé que les plans de collecte de fonds soient signalés immédiatement, en appelant le (855) SAG-AFTRA.

Enfin, le message du syndicat indique que ceux qui souhaitent soutenir les membres de la SAG-AFTRA au milieu de la pandémie de coronavirus (COVID-19) peuvent transmettre leurs contributions à la Fondation SAG-AFTRA, une véritable organisation caritative.

SAG-AFTRA représente environ 160 000 professionnels du divertissement, notamment des acteurs, des danseurs, des DJ, des artistes de l’enregistrement, etc.

La pandémie de coronavirus a eu un impact profond sur l’industrie du divertissement. Live Nation a reporté indéfiniment ses événements à venir, et une variété de festivals et de conférences très attendus, y compris Coachella et SXSW, ont été annulés ou retardés.

Au cours du week-end, le PDG d’Universal Music Group (UMG), Lucian Grainge, a été testé positif au COVID-19. Les acteurs Tom Hanks, Idris Elba et Kristofer Hivju, qui ont joué dans Game of Thrones de HBO, ont également rendu public leurs diagnostics COVID-19. Grainge reçoit un traitement dans un hôpital, Hanks est en quarantaine dans un centre de traitement australien, et Elbe et Hiyju s’auto-quarantaine à la maison.

Aujourd’hui, le président Trump a déclaré qu’il travaillerait avec le Congrès pour adopter un plan de relance de 850 milliards de dollars destiné à contrer les dommages économiques causés par le coronavirus. Bien que la législation correspondante n’ait pas encore été achevée, le président Trump a exprimé son intention de distribuer des chèques de 1 000 $ aux Américains au cours des deux prochaines semaines, dans le cadre de la relance.

À ce jour, environ 195 000 cas de COVID-19 ont été confirmés.