SAG-AFTRA poursuit sa lutte pour les contrats syndicaux pour les employés de SBS

SAG-AFTRA fait monter les enchères dans sa quête pluriannuelle d’un contrat avec le Spanish Broadcasting System (SBS), un grand propriétaire et exploitant de stations de radio hispaniques (à savoir La Raza et Mega) aux États-Unis et à Porto Rico.

Hier, environ 200 membres et employés de SAG-AFTRA, qui fait partie de l’AFL-CIO, portaient des chemises pour soutenir les employés de SBS alors qu’ils descendaient dans la rue pour protester devant les bureaux de l’entreprise à Los Angeles. L’effort de plusieurs heures soigneusement coordonné comportait également des signes qui exprimaient, sans équivoque, le désir des manifestants d’amener sérieusement les dirigeants de SBS à la table des négociations.

S’exprimant lors de cette initiative très publique, la présidente de la SAG-AFTRA, Gabrielle Carteris, a noté que son organisation n’a pas été en mesure de conclure un accord avec SBS au cours des trois dernières années et demie, et qu’elle pense que «il est temps pour SBS d’intensifier et négocier. “

De plus, la présidente de SAG-AFTRA Los Angeles, Patricia Richardson, a offert des mots d’encouragement à la foule, tout comme le directeur exécutif national du syndicat, David White.

S’appuyant sur la protestation, SAG-AFTRA a publié un bref guide sur son site Internet; le texte du guide indique que le syndicat recherche un meilleur salaire, des options de négociation améliorées et une sécurité d’emploi renforcée pour les employés de SBS en ondes. Les visiteurs de la page Web sont également invités à soutenir la cause en signant une pétition numérique.

Le mois dernier, la directrice régionale par intérim du National Labor Relations Board, Joanna Silverman, a révélé que SBS avait peut-être violé des éléments de la loi de 1935 sur les relations de travail dans ses plus de 100 séances de négociation avec SAG-AFTRA. Une audience officielle est prévue le 30 mars.

Les membres de l’équipe Mega et La Raza ont voté en faveur de la syndicalisation en août 2016, et la station affiliée La Ley a suivi en septembre 2018. Cependant, SAG-AFTRA n’a pas été en mesure de conclure un accord approuvé par le syndicat avec SBS. Certains estiment que ce point est révélateur de l’incapacité de la SAG-AFTRA à servir tous ses membres, et en particulier à aider les non-acteurs. Le syndicat représente des acteurs, des journalistes, des doubleurs, des chanteurs, des artistes de l’enregistrement et d’autres professionnels des médias, ayant formé lors de la fusion de 2012 entre la Screen Actors Guild et la Fédération américaine des artistes de la télévision et de la radio.

La star de Beverly Hills, 90210, Gabrielle Carteris, dirige la SAG-AFTRA depuis 2016 et a été réélue en août 2019. La femme de 59 ans est également vice-présidente de la California Labour Federation.

Le PDG de SBS, Raúl Alarcón Jr., a contesté les allégations de SAG-AFTRA concernant les mauvais traitements infligés aux employés.