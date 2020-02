Saint-Vincent et Trent Reznor prendront la parole à la conférence 2020 SXSW au Texas

Trent Reznor de Nine Inch Nails, Janelle Monáe, St.Vincent et Carrie Brownstein de Sleater-Kinney sont tous prêts à apparaître au SXSW 2020, où ils prononceront des discours et participeront à la conversation. La 34e conférence annuelle SXSW se tiendra à Austin, Texas, du 13 mars au 22 mars.

Avant son intronisation au Rock and Roll Hall of Fame le 2 mai, Reznor sera rejoint par le membre de Nine Inch Nails Atticus Ross en conversation avec le créateur de Watchmen Damon Lindelof – discutant de leur collaboration sur la bande originale de la série. St. Vincent, qui a récemment produit The Center Won’t Hold de Sleater-Kinney, s’entretiendra avec Brownstein pour parler de leur collaboration au prochain documentaire The Nowhere Inn. Monáe, qui a ouvert les Oscars dimanche, prononcera un discours d’ouverture.

Michael Moore interviewera Roger Waters de Pink Floyd lors de sa prochaine tournée nord-américaine, tandis qu’Ozzy Osbourne et son fils Jack apparaîtront dans une conversation avec le comédien Jim Norton. Le réalisateur Judd Apatow interviewera l’animateur Stephen Colbert et Kenya Barris décomposera sa nouvelle série Netflix #Blackexellence avec la star Rashida Jones.

Spike Jonze apparaîtra également pour discuter son prochain documentaire Beastie Boyset Kim Kardashian West parleront de justice pénale et du nouveau documentaire Oxygen Kim Kardashian West: The Justice Project. Parmi les autres conférenciers invités figurent Desus et Mero, Margo Price, Kim Gordon, Diplo, Gayle King et Jason Segel, entre autres.

“L’annonce d’aujourd’hui est l’une des plus importantes que nous ayons faites en 34 ans d’histoire de SXSW”, a déclaré le chef de la programmation, Hugh Forrest, dans un communiqué. “Les conférenciers invités et en vedette ajoutés à la programmation sont des sommités incontournables qui se dirigent ici pour partager les théories, les stratégies et la motivation derrière leur succès.”

Visitez SXSW site officiel pour connaître les dates et les heures de tous les orateurs de l’événement de cette année.

