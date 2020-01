SALA et Bud Light Forum ferment définitivement leurs portes

Triste nouvelle pour l’offre de divertissement dans le CDMX, car il y a de plus en plus de lieux qui ferment les portes de façon permanente, et en laissant de côté certaines raisons possibles de ces «fermetures», la vraie chose est qu’il y a de moins en moins de lieux et d’espaces pour voir et apprécier à la fois nos groupes préférés et nos nouveaux talents.

Maintenant, à cette liste de lieux qui partent, vient le Forum de Bud Light, situé à Versailles 64. Col. Juárez, d’Eco Venues. Il convient de mentionner que il y a quelques jours, il est devenu officiel que SALA fermerait également ses portes, mais maintenant la fermeture du forum susmentionné a également été confirmée.

Cette nouvelle a été partagée par l’équipe Eco dans un communiqué de presse, que nous vous laissons complète:

Après des années de travail acharné et d’engagement afin de générer des moments et des expériences inoubliables, nous annonçons aujourd’hui la fermeture définitive de nos portes SALA et Forum Bud Light.

Cette décision a été prise pour des raisons commerciales et stratégiques de l’entreprise, cependant, nous tenons à remercier le soutien qu’ils nous ont apporté pendant tout ce temps, ainsi que l’effort conjoint pour réaliser l’amplification des actions qui se sont déroulées sur les deux sites qui, nous en sommes sûrs , a marqué définitivement la scène du divertissement

Mexique

De la même manière, nous vous présentons nos excuses pour la gêne occasionnée, mais nous vous informons que ECO Venues, comme toujours, travaillera main dans la main avec chacun des moyens alliés pour repenser, si nécessaire, l’accord d’échange convenu, afin de renforcer les liens de travail d’équipe et de poursuivre le travail ensemble.

Sans plus tarder, nous remercions encore chacun de vous qui, pendant les années de fonction de SALA et de Bud Light Forum, nous a fait confiance et nous a considérés comme des alliés pour la génération d’expériences inoubliables et nous permet de rester proches de chacun de leurs lecteurs et abonnés

Nous nous souvenons de bonnes présentations dans le Forum de Bud Light comme la première visite de KT Tunstall au Mexique, qui d’une manière très intime a plu à tous ses fans. Oui, ce spectacle est devenu bon, euh …

Pas question … un soldat plus tombé sur la liste des lieux qui disent au revoir.