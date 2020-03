Saliva, Powerman 5000, Adema et Flaw: les dates de la tournée ‘Nu Metal Revival 2020’ sont annoncées

SALIVE, POWERMAN 5000, ADEMA et DÉFAUT prendra la route cet été dans le cadre du “Nu-Metal Revival 2020” tour. L’artiste de rap / métal de Salt Lake City figurera également sur la facture pour la plupart des spectacles. Andrew W. Boss.

Des dates de tournée:

25 juin – Indianapolis, IN – The Vogue



26 juin – Détroit, MI – Harpos



27 juin – Heath, OH – Muddy Creek Saloon



28 juin – West Chicago, IL – WC Social



02 juillet – Lincoln, NE – The Royal Grove



03 juillet – Sioux City, IA – Hard Rock Casino



08 juillet – San Antonio, TX – Rock Box



09 juil. – Dallas, TX – Arbres



10 juillet – Houston, TX – Scout Bar



11 juillet – Tulsa, OK – IDL Ballroom



14 juillet – Reading, PA – Reverb



16 juillet – New Bedford, MA – The Vault



17 juillet – Sayreville, NJ – Starland Ballroom



18 juillet – Pologne, NY – Maximum Power Park



19 juillet – Worcester, MA – Le Palladium



21 juillet – Buffalo, NY – The Showplace Theatre



22 juillet – Warrendale, PA – Jergels



23 juillet – Charleston, Virginie-Occidentale – Rock City



24 juillet – Big Flats, NY – Étiquettes Summer Stage



25 juillet – Lenox, MA – Berkshirestock Fest



26 juillet – Laconia, NH – Granite State Music Hall

SALIVEdixième record du studio, intitulé “10 vies”, a été publié en octobre 2018 via Records Megaforce. Le disque a été produit par le chanteur Bobby Amaru et Steve Perreira à Jacksonville, en Floride.

Formé en 1996, SALIVE a éclaté dans le courant dominant en 2001 lorsque le coup de poing hard rock angsty du groupe a aidé à obtenir une certification double platine pour son deuxième album, “Toutes les six secondes”. Le groupe a suivi avec sept autres albums percutants sortis entre 2002 et 2016 et une collection de plus grands succès en 2010.

POWERMAN 5000dernier album de, “Nouvelle vague”, a été publié en octobre 2017 via Divertissement sur la chaussée.

L’année dernière, POWERMAN 5000 a célébré le 20e anniversaire de son album le plus réussi, “Ce soir, la révolte des étoiles!”, en se lançant dans une tournée américaine.

“Ce soir, la révolte des étoiles!”, POWERMAN 5000Le deuxième album de, est sorti le 20 juillet 1999 chez DreamWorks Records. Il s’est vendu à plus d’un million d’exemplaires et a atteint le statut de platine grâce à des succès tels que “Personne n’est réel” et “Quand les mondes entrent en collision”.

L’été dernier, ADEMA ami de longue date officiellement recruté Ryan Shuck (JULIEN-K, ORGIE) pour prendre le chant pour le groupe. Il a rejoint le groupe en remplacement du chanteur d’origine Mark Chavez, qui est retourné à ADEMA en 2017 après avoir quitté le groupe deux fois auparavant.

Chavez laissé à l’origine ADEMA en 2004 en raison de “différences créatives” après deux albums à succès, “Adema” et “Instable”. Le chanteur – qui est le demi-frère de KORN chanteur Jonathan Davis – quitter ADEMA à nouveau en janvier 2011 afin de poursuivre son «projet solo». Il a rejoint le groupe à nouveau six ans plus tard et a joué son premier spectacle de retour avec ADEMA en mai 2017 au Whisky A Go Go à West Hollywood, Californie.

ADEMALa dernière version de 2013 était “Topple The Giants”. Le premier CD du groupe depuis 2007 “Tuez les phares” contenait de nouvelles pistes et des versions retravaillées de ADEMAsuccès des palmarès “Céder” et “Instable”.

