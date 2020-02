Saliva, Powerman 5000, Adema et Flaw s’associent pour la tournée ‘Nu Metal Revival 2020’

SALIVE, POWERMAN 5000, ADEMA et DÉFAUT prendra la route cet été dans le cadre du “Nu-Metal Revival 2020” tour. Le rap / metal de Salt Lake City figurera également sur le projet de loi. Andrew W. Boss. Jusqu’à présent, une seule date a été révélée: le 17 juillet au Starland Ballroom de Sayreville, New Jersey.

Les billets seront mis en vente ce vendredi 28 février à 10 h 00, avec plus de détails attendus plus tard cette semaine.

L’automne dernier, il a été annoncé que SALIVE retrouverait le chanteur d’origine du groupe Josey Scott pour une éventuelle tournée en 2020.

Le chanteur est parti SALIVE à la fin de 2011, après 15 ans avec le groupe, aurait poursuivi une carrière solo de musique chrétienne. Il a été rapidement remplacé par Bobby Amaru, qui peut être entendu sur SALIVEquatre dernières sorties: “Pour gagner” (2013), “Se soulever” (2014), “Amour, mensonge et thérapie” (2016) et “10 vies” (2018).

SALIVE a sorti six albums avec Scott et goûté le succès de platine et un Grammy nomination pour son premier grand succès, “Votre maladie”.

Josey Raconté “La décharge du matin” qu’il veut se réunir avec SALIVE et “écrire un disque dur à cuire”

“Maintenant que je suis propre et sobre, mon esprit est clair et je suis concentré comme si j’avais la vingtaine quand je ne prenais pas” non “pour une réponse”, a-t-il déclaré. “Et je suis sorti, et les gens m’ont dit que je n’y arriverais jamais et ils m’ont dit que je n’aurais jamais de contrat d’enregistrement, et j’ai dit:” Va te faire foutre! et je suis allé le chercher de toute façon – sans diplôme d’études secondaires. J’ai en quelque sorte retrouvé cette concentration. “

Il a ajouté: “Je veux faire quelque chose pour les fans, car ils ont été si fidèles envers nous et tellement incroyables au fil des ans. J’ai entendu des gens sur les sites Web et sur Facebook et tout: «Quand est Josey revenir? Pouvons-nous, s’il vous plaît, avoir Josey retour?’ Et je veux revenir et faire mon truc. ”



Vient d’être annoncé! Le Nu-Metal Revival Tour 2020 s’arrête à Starland le 17 juillet avec @Saliva @ therealPM5K et plus! La prévente des lieux débute ce jeudi à 10h, public en vente ce vendredi à 10h. pic.twitter.com/GUM4AnxlY3

– Starland Ballroom (@starlandNJ) 25 février 2020



