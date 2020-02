Sam Fender et Dermot Kennedy confirmés pour avoir lu Leeds 2020

Reading & Leeds Festival a confirmé la première vague complète d’actes pour sa programmation 2020, avec Sam Fender en vedette sur le projet de loi avec Dermot Kennedy et avec Liam Gallagher, Rage Against The Machine et Stormzy en tête d’affiche.

Gallagher a été la première tête d’affiche à être confirmée après que l’ancien chanteur d’Oasis a annoncé sa place en tête de liste en novembre – à la grande consternation apparente des organisateurs du festival. Hier soir (10 février), Rage Against The Machine a été annoncé comme le deuxième des trois têtes d’affiche du festival du week-end d’août, les 28 et 30 août.

Les icônes du rock, qui ont également partagé les détails d’une énorme tournée mondiale de retrouvailles, joueront à Leeds le 28 août avant de fermer Reading le 30 août. Ce matin (11 février), Reading et Leeds ont annoncé la première vague d’actes pour leurs festivals 2020 et a confirmé Stormzy comme tête d’affiche finale.

Les goûts de Migos, Gerry Cinnamon, Idles, Courteeners, AJ Tracey, Rex Orange Country, Run The Jewels et Mabel ont également été ajoutés à la programmation, avec plus de noms attendus bientôt. Les billets pour Reading et Leeds 2020 seront en vente ce jeudi 13 février à 9h. Visitez l’événement site officiel pour les billets et plus d’informations.

Reading & Leeds Festival 2019 a été titré par The 1975, Post Malone, Twenty One Pilots et Foo Fighters – mais l’un de ses plus grands moments s’est produit le samedi après-midi, lorsque Billie Eilish a peut-être attiré l’une des plus grandes foules jamais vues par Reading Festival.

De la performance d’Eilish Reading, le NME a déclaré: «C’était mieux que sa course au Shepherd’s Bush Empire de Londres et encore plus grand que son apparition à Glastonbury plus tôt cet été. Pourquoi? Parce que c’est sa foule. Il est plein d’adolescents avec le même abandon téméraire qui a accumulé cette armée jusqu’à présent. Et elle est la meneuse. Canaliser le Riddler avec la tenue vert lime et le sens de l’espièglerie. Pour ‘You Should Me Me In A Crown’, elle orchestre des mosh-pits de la taille de trous noirs pour ce qui est sans aucun doute non seulement le plus grand, mais aussi le plus bruyant. “

