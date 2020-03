Sam Fender et Jarvis Cocker confirmés pour le festival Øya en Norvège

Le festival norvégien Øya a annoncé une nouvelle série de noms pour l’événement de cet été, qui a lieu à Oslo en août. Les nouveautés annoncées pour l’événement sont Sam Fender, Le chanteur-compositeur nigérian WizKid, le nouveau projet de Jarvis Cocker JARV IS…, Bicep et plus encore.

Ils rejoignent les goûts de Bikini Kill, The Strokes et Bon Iver, qui étaient les premiers noms annoncés pour Øya 2020 l’année dernière. En janvier, pendant ce temps, Stormzy, FKA Twigs et Aurora ont également été ajoutés à la programmation avec Dave, Michael Kiwanuka, Suede, Floating Points et plus encore.

NME a donné à l’événement 2019 une critique cinq étoiles, déclarant que le festival «est inclusif, vert et agréable – comme tous les festivals pourraient l’être».

«Non seulement c’est le plus grand festival de Norvège, mais il est également devenu un véritable joyau caché préféré à travers l’Europe. Bien sûr, c’est formidable qu’ils puissent attirer des têtes d’affiche de Glastonbury comme The Cure et Tame Impala dans les décors intimes du centre-ville vert d’Oslo, Tøyenpark. Mais le succès de ce festival est bien plus que de grands noms.

«Là où d’autres festivals suivent, Øya semble mener. Primavera Sound a fait les manchettes cette année avec une approche pionnière pour avoir une composition divisée par sexe 50/50, avec d’autres événements internationaux s’inscrivant pour que ce soit la norme d’ici 2022. C’est la troisième année consécutive qu’Øya a fait la même chose – sans fanfare. “

Le festival de l’île vise à figurer parmi les festivals les plus respectueux de l’environnement au monde. Il a sa marque sur tout, de la gestion des déchets, de l’alimentation, des transports et de l’énergie aux imprimés.

Sur le site officiel du festival, les organisateurs déclarent: «Nous travaillons avec détermination en mettant l’accent sur l’environnement tout au long du fonctionnement et de l’exécution du festival. Cela comprend, entre autres, un plan d’achat avec des critères environnementaux, des aliments biologiques dans la mesure du possible, un taux de recyclage des matériaux d’environ 68 pour cent, et tout le festival sur un débit fixe plutôt que sur des granulats polluants. »

Écoutez le meilleur de Sam Fender sur Apple Music et Spotify.