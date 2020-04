Sam Fender jouera sur la page Facebook de LADBIBLE pour la Croix-Rouge britannique

L’auteur-compositeur-interprète Tyneside à ascension rapide Sam Fender jouera un set pour Isolation Nation Live sur la page Facebook de LADBIBLE ce soir, 1er avril, à 20 heures GMT, au profit de la Croix-Rouge britannique et de sa lutte continue contre le coronavirus.

Fender a annoncé la nouvelle via Twitter, en disant: «Lecture de morceaux sur @ Page facebook LADBIBLE ce soir à 20h GMT. C’est en association avec @ la Croix-Rouge britannique et il y aura un don facultatif pour aider à financer le soutien d’urgence pendant l’épidémie x. “

Toujours dans les actualités de Sam Fender, la jeune star a récemment partagé sa couverture de “Back To Black” d’Amy Winehouse, qui est maintenant disponible via Polydor / Interscope Records. Le morceau a été initialement enregistré en direct sur Radio 1 plus tôt cette année dans le cadre de leur série “Live Lounge”, et cet enregistrement très live trouve désormais sa sortie après une grande persistance des fans sur les réseaux sociaux.

Fender a déclaré: “” Back To Black “est un de mes favoris de longue date, et Amy reste un trésor national. J’adore cet album aussi; J’espère que j’ai rendu justice à la piste. Vous en serez tous juge. “

La version originale d’Amy Winehouse de «Back to Black» a été acclamée par les critiques de musique, qui ont généralement salué son son de retour aux groupes de filles des années 1960. Il figurait sur plusieurs listes compilées des meilleures années de l’année et de la fin de la décennie et était en outre considérée comme l’une des chansons phares de Winehouse. Le single a culminé à la huitième place du UK Singles Chart au Royaume-Uni et est le troisième single le plus vendu en Grande-Bretagne.

Sam Fender a récemment annoncé une série de dates de tournée reprogrammées pour tous ses spectacles affectés par la pandémie de coronavirus. Le musicien de Newcastle devait jouer une poignée de dates au Royaume-Uni en mars, dont deux nuits à l’Alexandra Palace de Londres et une nuit à la Newcastle Arena. Pour plus d’informations, visitez le site officiel de l’artiste.

