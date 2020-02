Sam Hunt annonce la sortie de “Southside” à Las Vegas

Sam Hunt, dont le nouvel album Southside sort le 3 avril sur MCA Nashville, a annoncé une sortie pour le disque ce jour-là. Il prendra la forme d’un spectacle complet de la star country contemporaine avec une série d’invités surprise, et aura lieu au Brooklyn Bowl de Las Vegas. Les billets seront mis en vente le 6 mars à SamHunt.com/Tour.

Hunt a également partagé la liste complète des pistes du nouvel album, son suivi tant attendu de ses débuts multi-platine 2014 Montevallo. Le seul “Kinfolks” grimpe au sommet du palmarès Country Airplay de Billboard en date du 29 février pour devenir son premier numéro 1 depuis 2017 et le sixième au classement général. Le chanteur a écrit le morceau avec Jerry Flowers, Josh Osborne et Zach Crowell.

Hunt sera sur la route cet été avec le Southside Summer Tour 2020, avec Kip Moore, Travis Denning et ERNEST. Il jouera dans plus de 40 endroits de New York, Miami et Atlanta à Houston, Chicago et Phoenix et plus encore. Les billets sont en vente maintenant à www.ticketmaster.com.

Le Southside de Sam Hunt sort le 3 avril. Faites défiler la liste des pistes et pré-commandez-la ici.

Écoutez le meilleur de Sam Hunt sur Apple Music et Spotify.

Tracklist du SUD:

1. 2016 (Sam Hunt, Zach Crowell, Josh Thompson)

2. Hard To Forget (Sam Hunt, Luke Laird, Shane McAnally, Josh Osborne, Ashley Gorley, Audrey Grisham, Russ Hull, Mary Jean Shurtz)

3. Kinfolks (Sam Hunt, Zach Crowell, Josh Osborne, Jerry Flowers)

4. Young Once (Sam Hunt, Zach Crowell, Matt Jenkins, Josh Osborne)

5. Body Like A Back Road (Sam Hunt, Zach Crowell, Josh Osborne, Shane McAnally)

6. Ce n’est pas beau (Sam Hunt, Zach Crowell, Shane McAnally)

7. Laisse tomber (Sam Hunt, Zach Crowell, Chris LaCorte, Josh Osborne, Ernest K Smith)

8. Downtown’s Dead (Sam Hunt, Zach Crowell, Josh Osborne, Shane McAnally, Charlie Handsome)

9. Rien ne dure pour toujours (Sam Hunt, Zach Crowell, Josh Osborne, Shane McAnally)

10. Sinning With You (Sam Hunt, Josh Osborne, Paul DiGiovanni, Emily Weisband)

11. La rupture était facile dans les années 90 (Sam Hunt, Zach Crowell, Chris LaCorte, Josh Osborne, Ernest K Smith)

12. Boire trop (Sam Hunt, Zach Crowell, Shane McAnally, Stuart Hine)