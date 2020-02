Sam Hunt annonce le deuxième album tant attendu de Southside

Sam Hunt a annoncé la sortie le 3 avril sur MCA Nashville de son nouvel album de deuxième année Southside. L’artiste multi-platine, l’une des plus grandes stars de la scène country au cours de la dernière décennie, a également confirmé les détails de The Southside Summer Tour 2020 avec des invités spéciaux Kip Moore, Travis Denning, ERNEST et un DJ set de Brandi Cyrus.

Le nouvel album comprendra les cinq premiers pays de Hunt airplay smash «Kinfolks» ainsi que la ballade introspective «Sinning With You» et bien plus encore. Southside est la suite tant attendue de son premier album Montevallo, qui est sorti en 2014 et est devenu triple platine. ‘Kinfolks’ a fait le premier record de Hunt sur le graphique Country Airplay de Billboard; Hunt a co-écrit la chanson avec ses collaborateurs de longue date Zach Crowell, Jerry Flowers et Josh Osborne.

L’album contenait des succès massifs tels que «Leave The Night On» et «Take Your Time» et a été nominé pour un Grammy du meilleur album country. C’est toujours le premier album le plus vendu par un artiste country depuis 2011. Il a un total de 6,85 milliards de flux mondiaux et a gagné 22 millions d’unités certifiées RIAA.

Live Nation est le promoteur officiel de la prochaine tournée, qui débutera le 28 mai à Charlotte, en Caroline du Nord. L’itinéraire étendu couvrira plus de 40 villes, dont Chicago, Saint-Louis, Philadelphie, Houston, Phoenix et San Diego. Elle se poursuit jusqu’au 26 septembre, date à laquelle la tournée se termine à Albuquerque, au Nouveau-Mexique. Toutes les dates peuvent être consultées sur Site Web de Hunt.

La carte de crédit officielle en prévente pour The Southside Summer Tour est Citi, dont les titulaires de carte auront accès à l’achat de billets en prévente via Citi Entertainment à partir de mardi (11) à 10h, heure locale, jusqu’au jeudi 13 à 22h, heure locale. Les détails complets de la prévente sont à citientertainment.com. Les billets seront en vente générale le vendredi 14 février à 9h, heure locale, avec plus d’informations sur ticketmaster.com.

