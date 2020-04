Sam Hunt’s “Southside” Lands At No.1 On Billboard Country Albums Chart

La star de Nashville, Sam Hunt, poursuit son tour de victoire, alors que son deuxième album Southside atteint la première place du Billboard Country Albums Chart, devenant le premier album country de 2020 avec des ventes totalisant plus de 45900.

Après la sortie de l’album le 3 avril via MCA Nashville, Southside marque le deuxième début consécutif de Hunt au n ° 1 du palmarès Billboard Country Albums et le deuxième premier 5 consécutif dans le Top 200 du Billboard.

En plus d’accélérer les classements, Southside est également un coup critique, selon le New York Times, “un rappel que Hunt est un provocateur de Nashville qui peut écrire de meilleures chansons que presque tout le monde qu’il essaie de provoquer”, tandis que Rolling Stone chevauche Hunt comme «un innovateur qui a refait un pays à son image et qui a aussi trouvé comment récupérer son passé».

Hunt a également partagé des histoires derrière la réalisation de l’album dans le cadre du Southside amélioré playlist d’album sur Spotify.

Le chanteur-compositeur apparaîtra également ce soir, le 13 avril sur Late Night de CBS, avec Stephen Colbert interprétant son dernier Top 15 ‘Difficile à oublier’. Hunt devrait également prendre la route plus tard cet été, avec le Southside Summer Tour qui débutera le 10 juillet à Bangor, dans le Maine, par prudence pour les fans, l’équipe et le personnel du site.

Les dates reportées incluent Toronto (26 août), Saint-Louis (3 sept), Milwaukee (4 sept), Détroit (5 sept), Mt. Pleasant, Mich. (6 sept), Charlotte (1er oct), Raleigh (2 oct), Bristow, Virginie (3 oct), West Palm Beach (8 oct), Tampa (9 oct) et Atlanta (10 oct). Voir la visite complète mise à jour prévue ci-dessous.

Southside peut être acheté ici.

L’horaire du Southside Summer Tour:

10 juillet Bangor, Maine

11 juillet Gilford, N.H.

17 juillet Camden, N.J.

18 juillet Mansfield, Mass.

19 juillet Hartford, Conn.

24 juillet Wantagh, N.Y.

25 juillet Columbia, Md.

26 juillet Virginia Beach, Va.

6 août Rogers, Ark.

7 août Southaven, Mlle.

8 août Pelham, Ala.

14 août Holmdel, N.J.

15 août Burgettstown, Pa.

16 août Cincinnati, Ohio

20 août Cuyahoga Falls, Ohio

21 août Fishers, Ind.

22 août Des Moines, Iowa

26 août Toronto, Ont. *

27 août Darien Center, N.Y.

28 août Syracuse, N.Y.

29 août Hershey, Pa.

3 septembre Maryland Heights, Mo. *

4 septembre Milwaukee, Wisc. *

5 septembre Clarkston, Mich. *

6 septembre Mt. Agréable, Mich. *

10 septembre Austin, Texas

11 septembre The Woodlands, Texas

12 septembre Dallas, Texas

17 septembre Wheatland, Californie.

18 septembre Mountain View, Californie.

19 septembre Irvine, Californie.

24 septembre Chula Vista, Californie.

25 septembre Phoenix, Ariz.

26 septembre Albuquerque, N.M.

1er octobre Charlotte, N.C. *

2 octobre Raleigh, N.C. *

3 octobre Bristow, Va. *

8 octobre West Palm Beach, Floride *

9 octobre Tampa, Floride *

10 octobre Alpharetta, Ga. *

* indique la date de la tournée reprogrammée

Veuillez noter que la visite du 20 juin à Tinley Park, Illinois est annulée.