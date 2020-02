Sam Smith annonce un nouvel album pour lequel mourir

Sam Smith a annoncé son troisième album: To Die For sort le 1er mai (via Capitol). Consultez l’annonce de Smith ci-dessous.

Demain (14 février), Sam Smith sortira la chanson titre de leur album. Selon un communiqué de presse, «To Die For» s’ouvre sur un extrait du film culte de 2001 Donnie Darko. Smith a déclaré dans le communiqué de presse:

La sortie de cette chanson va être sauvage – j’ai l’impression qu’elle vient de

l’une des parties les plus profondes de moi. J’ai écrit ça avec Jimmy Napes et

Stargate à Los Angeles pendant une période de découverte de soi et de chagrin. Cette

est pour tous les cœurs solitaires là-bas sur une autre Saint-Valentin xx.

L’année dernière, Smith a sorti “How Do You Sleep?”, Ainsi qu’une reprise du hit disco de Donna Summer “I Feel Love” avec le duo électronique Disclosure. Le dernier album studio de Sam Smith était The Thrill of It All en 2017.

