Sam Smith échantillonne “Donnie Darko” dans sa nouvelle chanson “To Die For”

Sans aucun doute l’un des noms les plus importants de la musique d’aujourd’hui est celui de Sam Smith. Depuis qu’il a sorti son premier album en 2014, À l’heure solitaire, tout ce qu’il a fait, c’est grandir comme la mousse, jouer partout dans le monde et même composer «Writing’s on the Wall», la chanson du film de James Bond, Spectre. En 2020, le chanteur anglais reviendra avec son troisième album studio et dont nous avons déjà entendu quelques singles qui nous invitent à la piste de danse.

Mais maintenant, au milieu de la Saint-Valentin bien-aimée et détestée, Sam est de retour avec une nouvelle chanson intitulée “To Die For”, qui a beaucoup de choses intéressantes.. Le plus remarquable est peut-être qu’au début de la chanson, Smith échantillonne une partie du grand film culte, Donnie Darko –Oui, le même dans lequel Jake sort Gyllenhaal-, pour être exact lune conversation que Donnie a avec le Dr Lillian quand il mentionne que tout le monde meurt seul mais qu’il ne veut pas être seul.

Plus tard, Entrez dans la grande voix de Sam Smith qui chante l’une des paroles les plus mélancoliques que nous ayons entendues depuis un moment, qui parle simplement et simplement des souhaits que chacun a dans ces dates de pouvoir passer cette journée avec quelqu’un qui le veut, aime et comme le dit la chanson, mourir pour lui. Si en ce moment ils marchent dans une humeur de cœur solitaire, bien sûr avec “To Die For” ils pleureront.

Comme si cela ne suffisait pas, le chanteur britannique a également publié une vidéo pour cette chanson réalisée par Grant Singer–Qui a travaillé avec The Weekend, Sky Ferreira, Skrillex, Ariana Grande et plus–. Dans le nous voyons une tête de cire de Sam Smith affichée dans une vitrine et chantant la chanson pendant que les gens, les stations, les dates importantes passent mais personne ne le remarque et se retrouve seul, sans personne pour l’accompagner.

Sam a également profité de l’occasion pour annoncer la sortie de son troisième album studio, qui s’appellera également To Die For et sera présenté en première le 1er mai., après près de trois ans depuis son dernier disque. Sans aucun doute avec ces singles, le chanteur précise très clairement qu’il va nous faire danser et pleurer en même temps.

Commencez la journée de l’amour et de l’amitié en écoutant “To Die For”, la nouvelle chanson sentimentale que Sam Smith a pour nous tous: