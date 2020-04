Sam Smith et Demi Lovato Première et vidéo «Je suis prêt»

Après avoir teasé une collaboration dimanche, Sam Smith et Demi Lovato ont sorti leur nouveau single attendu, “I’m Ready”, ainsi qu’une superbe vidéo sur le thème des Jeux olympiques. La chanson anthémique, dans laquelle les artistes se déclarent tous prêts pour l’amour, présente un chœur gospel joyeux, des lignes de basse pulsantes, des paroles poignantes et une voix émotive de deux des stars les plus acclamées de la musique.

Pilotée par la réalisatrice primée Jora Frantzis, dont les crédits incluent des vidéos pour Cardi B et Rosalia, la vidéo “I’m Ready” présente une chorégraphie impressionnante de Sean Bankhead, qui a travaillé avec tout le monde, de Migos et Normani à Kehlani et Missy Elliot. En plus de nombreux mouvements de danse de groupe coordonnés, Smith, Lovato et une foule de personnages jouent à une variété de sports olympiques – y compris la lutte, la plongée, la natation synchronisée, la gymnastique et une course de 100 mètres. Dans l’apogée de la chanson, les deux stars participent à une cérémonie de remise des médailles.

“Je suis prêt” est une déclaration audacieuse sur le fait d’être prêt à être aimé par la bonne personne. Smith ouvre le duo en chantant: “C’est une nuit froide dans mon lit dans la chaleur de l’été / J’attends patiemment un bel amant / Ce n’est pas un tricheur / Un croyant / C’est un performant au sang chaud” . Dans le refrain, une chorale gospel jubilatoire plane autour du duo alors qu’ils annoncent: “Je suis prêt … pour que quelqu’un m’aime”.

Smith et Lovato sont depuis longtemps fans l’un de l’autre. En 2017, Lovato a interprété une reprise de «Too Good at Goodbyes» de Smith lors d’une session BBC Radio 1 Live Lounge. L’auteur-compositeur «Stay With Me» a rapidement chanté les louanges de Lovato sur les réseaux sociaux. Le duo a fait une discussion avec Zoom avant la mise en ligne du morceau, exprimant leur désir de futures collaborations. “Je veux faire” Fixer un coeur avec vous “, c’est mon rêve”, a partagé Smith.

Jusqu’à présent, les deux artistes ont connu une année 2020 chargée. Lovato a proclamé son retour avec deux apparitions de haut niveau en février, débutant sa ballade puissante “Anyone” aux Grammy Awards, suivie par une performance de l’hymne national au Super Bowl LIV. En mars, l’artiste nominé aux Grammy a sorti un nouveau single optimiste, «I Love Me».

Smith, quant à lui, a publié une mine de nouveaux singles au cours des derniers mois, y compris le rebondissant ‘How Do You Sleep?’, Une reprise de l’hymne de Donna Summer 1977, ‘I Feel Love’ et une collaboration avec Normani, ‘Dancing With A Étranger’.

Fin mars, l’artiste annoncé sur les réseaux sociaux, ils pousseraient la sortie de leur troisième album studio et en réviseraient le titre, à la lumière de la pandémie COVID-19. Initialement intitulé To Die For, le LP devait sortir le 1er mai. Le jour de la Saint-Valentin, Smith a sorti le single «To Die For», puis a partagé une interprétation acoustique de la chanson. Smith n’a pas confirmé si l’ancienne piste titre restera sur l’album révisé.

Écoutez le meilleur de Sam Smith sur Apple Music et Spotify.