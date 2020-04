Sam Smith et Demi Lovato taquinent une collaboration à venir

Les fans de Sam Smith et Demi Lovato ont teasé une collaboration à venir sur une nouvelle chanson.

Dimanche 12 avril, Smith et Lovato ont taquiné le duo à venir sur les réseaux sociaux. “VOUS ÊTES PRÊT”, a tweeté le crooner britannique en taguant Lovato. “JE SUIS PRÊT”, a répondu la chanteuse en joignant un GIF à leurs initiales.

Les chanteurs superstars n’ont pas révélé de date précise pour la sortie de la chanson, mais le manager de Lovato, Scooter Braun, a retweeté l’échange, ajoutant: «Cette semaine !! #Sam x Demi. “

Fin mars, Smith a partagé une note sur les réseaux sociaux, informant les fans qu’ils repousseraient la date de sortie du 1er mai de leur troisième album à une date ultérieure, et renommeraient la sortie, qui était à l’origine intitulée To Die For.

Dans une déclaration sur Instagram, Smith a écrit: «J’ai beaucoup réfléchi ces dernières semaines et je pense que le titre de l’album et sa sortie imminente ne me semblent pas corrects, alors j’ai décidé de continuer à travailler sur le album et apporter des modifications et des ajouts importants “.

“Il y aura un album cette année, je le promets!” Smith a écrit. “Mais jusque-là, je vais encore sortir de la nouvelle musique au cours des prochains mois, ce qui me passionne énormément.”

Ce n’est un secret pour personne que Smith et Lovato sont de grands fans l’un de l’autre. En 2017, Lovato a cloué une couverture de «Too Good at Goodbyes» de Smith lors d’une session BBC Radio 1 Live Lounge. Smith a pris connaissance de la couverture et l’a félicitée sur les réseaux sociaux.

“OUI @ddlovato ❤️ SAAAAAAANG IT”, a-t-il tweeté. Lovato a également révélé qu’elle «mourait d’envie de collaborer avec lui».

Le 14 février, Smith a sorti le single «To Die For» et a partagé une interprétation acoustique de la chanson avec les fans plusieurs semaines plus tard. Smith n’a pas confirmé si l’ancienne piste titre restera sur l’album révisé.

