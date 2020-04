Sam Smith publie un nouveau single “Je suis prêt” en collaboration avec Demi Lovato

Cette nouvelle est de l’or pur pour tous les amateurs de pop Sam Smith et la pop en général. S’unissant au chanteur et compositeur Demi Lovato, Smith vient de sortir un nouveau single intitulé “Je suis prêt”. Il est accompagné d’une vidéo super produite que vous pouvez voir ci-dessous.

Comme le titre l’indique, la chanson trouve les deux artistes en sécurité et prêts à affronter ce qui les attend. Dans une interview avec Zane Lowe plus tôt cette semaine, Smith a comparé la sortie conjointe à un acte pop suédois emblématique. “C’est 2020 ABBA, tu vois ce que je veux dire?” Demanda Smith. «Presque parfois, cela ressemble un peu au théâtre musical. C’est parfois ringard. Et j’essaie de l’admettre parce que c’est un sentiment authentique qui arrive parfois en studio et c’est amusant. C’est vraiment amusant d’aller à cet endroit. “.

Cette chanson est accompagnée d’un nouveau clip réalisé par Jora Frantzis et chorégraphié par Sean Bankhead. Comme l’indiquait la photo de presse de Smith et Lovato, le clip présente une richesse de gymnastique de style olympique et une production très appréciée. La vidéo que nous pouvons voir à la fois plus que prête à participer aux jeux de l’amour.

Alors que “I’m Ready” marque la première fois que Smith et Lovato travaillent ensemble, les deux sont fans les uns des autres depuis des années. En 2017, Lovato a déployé la couverture de Smith «Too Good at Goodbyes», pour le plus grand bonheur du chanteur de James Bond.

Avec l’épidémie de coronavirus, Smith a récemment retardé la date de sortie et changé le titre de son nouvel album en raison de la pandémie en cours. Le titre était To Die For, mais il a été fait de mauvais goût avec tout ce qui se passe et est en train de le changer. Pendant ce temps, Lovato a partagé son single “I Love Me” en mars après sa performance de l’hymne national au Super Bowl LIV.