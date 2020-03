Sam Smith repousse et change le titre du nouvel album

Sam Smith change le titre de leur nouvel album et repousse également sa date de sortie. «J’ai beaucoup réfléchi au cours des dernières semaines et je pense que le titre de mon album et sa sortie imminente ne me semblent pas corrects», a écrit Smith dans un communiqué. «J’ai donc décidé de continuer à travailler sur l’album. et apporter des modifications et des ajouts importants. ” Bien que l’album n’ait pas de nouvelle date de sortie, Smith a précisé: “Je vais encore sortir de la nouvelle musique au cours des prochains mois.” Trouvez la note de Smith ci-dessous.

Le troisième album de Sam Smith, à l’origine appelé To Die For, devait sortir le 1er mai. Inclus sur la liste de titres initiale de l’album étaient «Dancing With a Stranger», «How Do you Sleep?», «To Die For», «I Feel Love »,« Promesses »et« Fire on Fire ».

.